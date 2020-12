Redacción de Página Política De la

Estamos en la Cámara de Diputados tratando el proyecto del oficialismo para legalizar el aborto. Un tratamiento inoportuno en medio de una de las peores crisis de la historia del país.

Abro hilo pic.twitter.com/Idbp3HVx5N — Alicia Fregonese (@aliciafregonese) December 11, 2020

Entre Ríos aportó 6 votos a favor (los radicales Atilio Benedetti, Jorge Lacoste y Gabriela Lena; y los peronistas Blanca Osuna, Carolina Gaillard y Marcelo Casaretto) y 3 en contra (los macristas Gustavo Hein y Alicia Fregonese, y la diputada peronista Mayda Cresto).La primera en hablar en el recinto, cuando este jueves comenzó la histórica jornada, fue Carolina Gaillard. Lo hizo en carácter de presidenta de la Comisión de Legislación Penal.“No estaríamos acá sin la marea verde”, dijo la legisladora que puso en valor “a las cientos y miles de pibas pero también a las compañeras que militaron por años el aborto legal”. “No estaríamos acá sin decisión política, sin la decisión política de nuestro presidente Alberto Fernández que envió el proyecto porque entendió que el Estado debe hacerse cargo”, añadió la legisladora que votó en favor del proyecto.Jorge Lacoste habló a la 1.10 de este viernes. El radical aclaró que no estaba a favor del aborto, pero que iba a aprobarlo porque “hay que legislar para una sociedad plural” y “se incorpora un derecho, pero no se establece ninguna obligación para quienes no están de acuerdo”. Recordó la ley de educación sexual en Entre Ríos de 2003 que no se cumple.