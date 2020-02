Redacción de Página Política De la

Los jueces entendieron que no se cometió ningún delito, ya que la operatoria para hacer el desembolso finalmente no se realizó. “Toda la operación estuvo autorizada debidamente por la normativa: decretos, ordenanzas y leyes”, señalaron.En la mira habían quedado el ex intendente, el ex secretario Legal y Técnico, y el titular de la Mutual Modelo. La denuncia fue realizada por la abogada Rocío Rivero.La procuradora adjunta Cecilia Goyeneche y la fiscal Patricia Yedro habían pedido dos años de prisión condicional e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos para Varisco; un año y 8 meses para Rolandelli y un año y 10 meses de prisión condicional para Picazzo.Los defensores habían solicitado la absolución por considerar que no se había reunido probatoria para una condena.AMPLIAREMOS