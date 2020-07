Redacción de Página Política De la

a propósito del proceso de llamado a licitación del agente financiero de la provincia.“En primer lugar, y tal como se reconoce en su presentación, el Poder Ejecutivo no está obligado a dar intervención al Poder Legislativo del referido proceso licitatorio, por lo que, la creación de una Comisión de Seguimiento, compuesta por tres diputados y tres senadores, dio respuesta al requerimiento realizado por ustedes al suscripto en la reunión realizada con los Presidentes de Bancadas en la Cámara de Diputados, y la misma tiene como finalidad hacer extensiva la participación a ese Poder en el desarrollo y conocimiento del procedimiento. Participación e intervención que, de ninguna manera, resulta obligatoria para ustedes, pudiendo, en el caso que se hubiese tomado tal acto como una invitación a actuar “…como una escribanía que refrende sin reproches, una contratación que, aun siendo lesiva, atará a la provincia por los próximos 15 años…”, se despachó el funcionario haciendo saber que en caso de que el Ejecutivo lo decidiera podría o aceptar las sugerencias de la Legislatura.Ballay trató de mentirosos a Vitor y Dal Molín, quienes se quejaron por no haber sido convocados. “En cuanto a la afirmación que dicha Comisión no ha sido convocada, también resulta falsa, ya que el día previo a la recepción de vuestra nota, se remitió vía e-mail invitación recordatoria para vuestra participación en el primer paso del proceso licitatorio consistente en la apertura de sobres”, dice la respuesta a la que tuvo accesoY agrega: “En segundo lugar, y ante la inexistencia de fundamentos técnicos o referencias concretas al pliego, las apreciaciones indicadas en su nota, son de un tenor absolutamente subjetivo, por lo que, salvo que ustedes hubieren participado de la preparación de las ofertas y conocieran anticipadamente cual será el ofrecimiento a realizar, no es factible en esta instancia y atento a la inminencia de la apertura de sobres, ser respondidas en forma responsable por el suscripto”.Más adelante, el ministro juzgó necesario realizar algunas apreciaciones que a continuación se reproducen de modo textual:Para el final Ballay volvió a convocarlos: “Queda a vuestro criterio la participación o no en el referido proceso, expresando por último, que, este ministro considera importante vuestro aporte, respetando por supuesto las competencias e independencia de poderes”.