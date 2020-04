La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) es uno de los sindicatos más importantes de la provincia y ante la crisis decidió poner en marcha una red de delegados para atender las urgencias del sector en plena cuarentena.La paritaria que estaba en un punto álgido entre el gremio y el Gobierno quedó congelada desde el momento mismo en que comenzó el aislamiento preventivo y obligatorio. Se había decretado un paro de cinco días (12, 13, 17, 18 y 27 de marzo), pero el 16 comenzó la cuarentena.La conducción de Agmer hace un análisis global del cuadro de situación en el plano político, económico y social. “Es el fin de una época” se le escucha decir a Marcelo Pagani, secretario general, instalado en Paraná, desde donde abre el juego en modo digital a quienes lo acompañan en la gestión.Hay una coincidencia sin fisuras en la manera en que los gobiernos, nacional y provincial, llevan adelante la crisis y el Estado. Sobre todo con la lupa puesta en los sectores más vulnerables. Aparece, también en la conducción, una lectura sobre la política en función de la administración. “EE.UU, uno de los países más avanzados en tecnología, no es otra cosa que una foto de muertos por el coronavirus. Acá no es esa la imagen”, resumió el secretario general para diferenciar que política y capital no necesariamente pueden ir de la mano.En este contexto, donde Internet aparece como la puerta al acceso de todo, por caso de la educación, es que florece una desigualdad que en Agmer toman nota. La conectividad no es completa.Desde el gremio se coordina con los delegados departamentales para solucionar problemas sanitarios y administrativos de docentes que están en situación de riesgo. Hubo que salvar una norma respecto al sistema de suplencias para garantizarle el lugar al maestro. Se hizo con la participación del presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Muller, con quien se forjó una buena relación. Mientras tanto los docentes avanzan desde sus hogares con los saberes a través de medios alternativos, básicamente digitales.Desde el sindicato se trabaja en la distribución de material que imprimió Nación y que en la provincia aun cuesta su distribución. En Concepción del Uruguay, se pone como ejemplo, en algunos casos esas cartillas educativas se reparten casa por casa y no en los supermercados como lo propone el Ministerio de Educación.Los comedores escolares trabajan con personal de las escuelas, pero desde Agmer se ha dado soporte logístico, por ejemplo en la compra de alimentos.No hay a ciencia cierta información de cuándo se abrirán las aulas. Lo más probable, se especula, es que sea luego del receso. En lo que sí hay certeza es que nada iguala como sentar en un mismo lugar a los alumnos ante un docente de carne y hueso.El congreso del 11 de marzo en San Salvador parece haber sucedido hace un año. Y peor, los problemas se agravaron. Inflación, poder adquisitivo y todas aquellas urgencias que el sindicato plantea se profundizan en un mundo del que no se sabe qué dejará en pie.