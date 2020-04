Emergencia virtual Federico Malvasio 27 Mar, 2020

Las crónicas sumaron dos elementos problemáticos en las últimas horas. A diferencia de la crisis del 2001, la gente se agolpó a los bancos para hacerse de un efectivo prometido. Enfrente, supermercados y despensas, afilaban los dientes.En esta capital, netamente administrativa, se juntaron cronogramas de inyección de fondos provincial y nacional. Eso hizo que las bocas de expendio se tornaran un cúmulo de personas, la principal contraindicación en período de cuarentena.Los comercios de alimentos entre el viernes pasado y ayer remarcaron sus productos entre el 10 y el 20 por ciento. En algunos casos hasta el 35 por ciento. En otros, dramáticamente, llegaron al 50. ¿Puede pagarse 120 pesos un kilo de zanahorias? ¿Hubo una demanda impensada de esa verdura? La papa fue el otro comestible que invitó a despotricar en cualquier grupo de WhatsApp. Subió al doble. ¿Por qué? Esto no sucedió, ni siquiera, durante el conflicto con el campo cuando la Mesa de Enlace bloqueó las principales rutas del país. Problemas climáticos no se registraron el último tiempo. ¿Qué sucedió entonces? Especulación.La carne también tuvo un incremento que no encuentra justificativo. La oferta –incluso- debería crecer ante la merma de la exportación por la pandemia comenta un colega especialista.Por estas horas se ve el otro virus, el otro enemigo invisible: los remarcadores. Sin piedad le arrebataron un 25 por ciento a quienes este viernes se expusieron en la cuarentena para cobrar las migajas que tiene el Estado para repartir en una crisis global. Los remarcadores no lo hacen con un huevo de pascua. Lo hacen con la papa, la carne, el arroz, el azúcar, el jabón.El gobierno provincial ha hecho inspecciones y clausuras. Diez, 15, 20, 50, 60. ¿Cuántas? Entre Ríos debe tener 40 mil comercios. El control eficaz de precios es una utopía en la economía de mercado.Los cacerolazos, en este país, sonaron contra la dirigencia política y cuando los bancos se quedaron con los ahorros de un sector. El único registro que se conoce de un boicot es el que encabezó Luis D’ Elía contra Shell en épocas de Néstor Kirchner. El dirigente barrial, que no tiene una sola causa de corrupción y vivió siempre en la misma casa, pasa sus días en el penal, mientras los principales ceos imputados por sobreprecios y sobornos en “la causa cuadernos” hacen su cuarentena sin la más mínima angustia que no poder disfrutar como quisieran la fortuna.El gobierno provincial sintoniza con Nación. Lo que tiene lo reparte en el sector más vulnerable. Los anuncios de los últimos días son de incrementos para los comedores escolares, un aumento del 50% para beneficiarios de la Ley 4035 y 50 millones de pesos para la compra de alimentos.La adquisición de alimentos se hace a través de diferentes carteras ministeriales y, por ejemplo, desde los comedores escolares. ¿Los proveedores se quedarán con un pedazo de ese dinero vía remarcación/especulación?El Ejecutivo hace cuatro días divulgó una guía de pequeños productores y emprendedores de alimentos de la Economía Social que venderán a domicilio. Quizás sea el momento para que esos emprendedores dejen de ir a los domicilios y vayan a Casa de Gobierno. La logística de proveer al Estado no es sencilla y requiere de estructuras que no se hacen de un día para el otro. Mirar un poco más allá de las exposiciones emprendedoras en la Plaza Mansilla puede ser una señal para generar expectativas a futuro en otro sector productivo que garantice trabajo en un mundo cuyo devenir es incierto y la única salida será la emisión de moneda. El destino de esos pesos es la clave.En el Gobierno hay temor por el ensanchamiento que se producirá, después de la pandemia y que ya está en marcha, en “el sector de abajo”. El más pobre. Un dato que pasa desapercibido en el gran público: menguó sensible y delicadamente el goteo de la coparticipación y la recaudación. Hoy, el Estado como el sector privado, no está en condiciones de garantizar el próximo cronograma salarial.