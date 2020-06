Ocho personas brindan. Según Bordet están habilitados siempre que sean familiares ¿cómo controlarlo?

Médicos radicales contradicen a Schneider Redacción de Página Política 30 May, 2020

El clima se enrarecía aún más sobre el fin de semana, con las denuncias de “infectadura”, de grupos todavía más duros, aunque algo marginales de la oposición política.La diferencia es que Schneider habilitó reuniones “familiares o sociales” de hasta 15 personas. Bordet, solo hasta 10 y “familiares”. El ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo hizo hincapié en este matiz. Se trata, resaltó, de “reuniones familiares, no sociales, para permitir el grupo familiar, donde están los afectos más cercanos que se puedan realizar estas reuniones". Y agregó que “no se tendrá que gestionar permiso para trasladarse a una reunión familiar”.La diferencia entre “social” y “familiar” es, en los hechos, muy fina. Cuesta imaginar de qué modo el Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, podrá controlar que se trata de una reunión familiar y no social el lugar hacia donde una persona se dirige.La decisión del gobierno provincial de habilitar reuniones de 10 personas deja, de algún modo, en posición adelantada a los intendentes del PJ que, sólo 24 horas antes, cuestionaron por medidas similares a sus pares de Cambiemos.Lidiar con lo imprevisible que resulta el comportamiento de un virus sumamente contagioso, desconocido y sin vacuna ni tratamiento, lleva a los gobernantes a caer en estas contradicciones.Pero también pasa en la oposición. Aunque seguramente no fue su intención dejar mal parado a Schneider, los médicos radicales plantearon que no se puede afirmar –como lo hace el intendente de Crespo- que no haya circulación del virus, porque faltan testeos. Pidieron su realización y que se respete la autonomía municipal para flexibilizar la cuarentena, pero siempre “atendiendo todos los protocolos sanitarios establecidos por el Gobierno provincial”., que resaltaba la contradicción dentro de las filas radicales. Pero, un día después, los mismos diputados avalaron la crítica a Schneider al defender la autonomía municipal para regular la cuarentena, pero siempre aplicando “todos los protocolos sanitarios definidos por el COES”. Algo que, claramente, el intendente de Crespo no hizo.La experiencia viene señalando que es muy difícil fijar un criterio válido para el conjunto y, a partir de allí, delimitar las posiciones políticas. Los gobernantes (que no son infectólogos ni virólogos) terminan improvisando, siendo pragmáticos. Lo demuestra, por caso, el cuidado que en las últimas horas se ha visto obligado a adoptar el intendente de Chajarí, Pedro Galimberti.Aunque nunca se cortó solo como Schneider, el intendente de Chajarí -uno de los de mayor perfil político de Cambiemos- se había destacado en esta cuarentena por presentar a la Provincia protocolos para la apertura de diversas actividades en su ciudad.Pero, tras la aparición del primer caso de coronavirus en Chajarí, ordenó endurecer controles en accesos y advirtió que “si la situación se complica nos obligará a rever las habilitaciones que se fueron consiguiendo”. La preocupación de estas horas es un brote en la ciudad correntina de Mocoretá, muy cercana a Chajarí.