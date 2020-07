Redacción de Página Política De la

Según confirmaron a Infobae fuentes parlamentarias, la contrapropuesta será realizar otro encuentro del que puedan participar también los senadores del interbloque.Pero la principal exigencia será que no asistan los bloques opositores con menos de 25 diputados.El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, los había convocado para este lunes, a las 17, a los presidentes de los bloques para llevar a cabo un encuentro virtual con el presidente Alberto Fernández.El objetivo del encuentro es tratar cinco temas puntuales, además de bajar el nivel de confrontación y descomprimir el clima espeso que se generó en el vínculo político con los diferentes sectores del arco opositor.Concretamente, los cinco temas que buscaba tratar el oficialismo eran: 1. Evaluación cuarentena y situación sanitaria; 2. Ampliación presupuestaria para sostener las políticas de ingreso; 3. Moratoria para todos los sectores afectados; 4. Deuda soberana bajo legislación local. Mismo tratamiento que la Ley New York; 5. Diálogo para el acuerdo de reconstrucción post pandemia.En el comunicado que difundieron en la noche del domingo, plantearon: “Los legisladores de Juntos por el Cambio queremos, en primer lugar, manifestar nuestra total disposición al diálogo y a reunirnos con el Sr. presidente para abordar la agenda establecida. Sin embargo, estamos convencidos de que, tanto el tenor de los temas comprendidos como la naturaleza de nuestra fuerza, ameritan una reunión de nuestros representantes de ambas cámaras del Honorable Congreso de la Nación con el Poder Ejecutivo Nacional la cual debiera ser acordada con mayor antelación”.Y continúa: “Somos el único espacio político que cuenta tanto con diputados y senadores, totalizando 145 legisladores de Juntos por el Cambio y sus aliados, por lo que una interacción seria y asidua nos parece imprescindible para abordar la agenda parlamentaria que nos exige la ciudadanía. Y los debates con tiempo y rigurosos son aún más relevantes en el caso de los acuerdos que serán necesarios de cara a la reconstrucción post-pandemia, algo que nos ocupa como coalición política y que preocupa a los más de 45 millones de argentinos”.“Ponen en igualdad de representación a Cambiemos con los monobloques. No es serio ir a sacarse una foto y punto”, se quejaron algunos legisladores.