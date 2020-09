Redacción de Página Política De la

La Argentina, 2020

Para Gustavo Bordet, los acuerdos firmados suponen medidas que profundizan el federalismo en la Argentina. “Quiero decirle a los vecinos que en realidad, en muy poco tiempo, en ocho meses, pusimos en marcha obras que estaban paralizadas hace cuatro años”, destacó el entrerriano y mencionó “la autovía en la Ruta 18 que estaba paralizada al igual que la ruta 127 y la ruta 6 lo que se suma a las obras de la Circunvalación en la Ruta 12, acceso a Paraná”.Bordet subrayó además que esto se hizo visible en el contexto de la pandemia que “alteró todas las condiciones de vida”. “Se ha hecho que no falte ningún recurso en ningún lugar de la Argentina. Yo lo quiero destacar porque muchas vidas, en nuestro territorio, se han podido salvar y otro hubiera sido el destino si no se hubieran tomado estas medidas a tiempo”, rescató el mandatario entrerriano.“Esta transferencia de recursos de Nación a las provincias, que están por fuera de la coparticipación, mejora la calidad de vida de nuestros vecinos, genera igualdad de oportunidades con los habitantes de los grandes centros poblados del país”, dijo y puso como ejemplo la obra de agua potable que se encara en Paraná.“Con el correr de los años no construimos un país que haya tenido en cuenta el federalismo. Hemos construido un país que centraliza la actividad comercial, la riqueza en la zona más cercana al puerto en Buenos Aires. Así fue construida por todos, por distintas generaciones. Esta no es una Argentina justa”, remarcó a su turno el Presidente: “Para ver la inequidad sólo hay que cruzar una avenida, la General Paz”, concluyó.Aseguró que para cambiar esta situación “nos pusimos a trabajar desde un principio para distribuir de otro modo los ingresos de la Nación”. Mencionó que actualmente, la Nación retiene aproximadamente la mitad de lo recaudado y aseguró que “esa mitada debe ser destinada al desarrollo de todo el país”.Tras marcar su gestión, como la continuidad de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, respecto de obras que quedaron suspendidas como el Hospital de la Baxada que hoy está abocado a la pandemia, el Presidente volvió a la historia y mencionó que está leyendo el libro de Jorge Busti sobre Francisco Ramírez.“Estoy seguro que la bandera cruzada está en el espíritu de cada uno de los entrerrianos”, dijo Alberto y citó correspondencia entre San Martín y Ramírez en la que “Pancho le contaba sus pesares ante las dificultades para unir al país y San Martín le pide ‘no bajes los brazos, unidos venceremos”.“Si esa frase fuera una constante, si dejamos de lado los temas que nos dividen, las discusiones innecesarias, si no convertimos cada problema en un problema político, si nos diéramos cuenta que este virus que asola al mundo no tiene ideología, nuestro futuro será maravilloso”, aseveró Fernández.“La Argentina tiene que hacer un ejercicio para entender que tenemos que fortalecer nuestra moneda, tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en pesos y dejar los dólares para la producción”, instó Fernández y fundamentó su posición con ejemplo en las empresas entrerrianas que visitó este miércoles y que necesitan importar insumos para luego exportar.“Vivimos un tiempo único. Somos parte de una generación que tiene una experiencia única en la historia de nuestro siglo, la única que vivió en una pandemia, que se está acostumbrando a vivir con la nariz y la boca tapadas para sobrevivir, la única que entendió la importancia de la salud pública y lo que nos pasa cuando desaparece la salud pública, el desamparo en que quedan millones de personas si el Estado no está presente”, subrayó el titular del Ejecutivo.“Somos la única generación que entendió que la solidaridad es la regla, que no puede ser la excepción, que cuando se dice ‘la Patria es el otro’ se entiende que alguien necesita ayuda y hay que tenderle la mano. Somos la única generación que vivió esta pandemia y la única que puede aprender de la pandemia. Aprendamos. Dejemos de lado los debates estériles”, convocó.Más adelante, El Presidente habló de sl mandatario entrerriano. “Cada vez que hago estas cosas con mi querido amigo Gustavo Bordet, que además lo quiero como persona, como dirigente, buen dirigente y buen gobernador que es, la verdad que yo lo disfruto mucho porque siento que estamos dando pasos importante en favor de la vida de la gente”.Y añadió: “El mensaje que le quiero dar a los entrerrianos es que hoy me siento un entrerriano, me siento un argentino en tierra argentina, en una maravillosa tierra que dio a personajes enormes como Pancho Ramírez. Que me voy contento de verla en actividad, que me voy contento de ver sus campos sembrados, que me voy contento de ver su industria activa, que me voy contento de ver exportar material elaborado no producción primaria y que lo sabe el gobernador y lo tiene que saber cada entrerriano que en Alberto Fernández y en el gobierno nacional tienen amigos que quieren hacer crecer esta provincia”, expresó.Aseguró que está convencido de que “la Argentina es un país, que tiene 24 distritos, pero es un país y como es un país, no hay argentinos de primera y de segunda. Y en cada rincón de ese país que es uno, los que ayuden son argentinos y lo que el gobierno Nacional debe hacer es atender a todos los argentinos a todas las argentinas”.