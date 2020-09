Omisiones



“Acá lo tengo alBusti, a mi querido amigo el, ex gobernador Jorge Busti. Todos lo queremos mucho”, dijo, para recordar que en la tercera gobernación del entrerriano, cuando Fernández se desempeñaba como jefe de gabinete de Néstor Kirchner, lo “enloqueció” para finalizar las obras de la Ruta 14.El Presidente empalmó su discurso con otra obra, el acueducto y toma de agua nueva para Paraná, Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde. “También me acuerdo cuando se inauguró la planta potabilizadora de agua para Paraná”, evocó Alberto y a mitad de la oración dio la idea de que nombraría a alguien. Titubeó un par de segundos, quizá al intentar recordar infructuosamente el nombre del intendente de entonces, Julio Solanas.Alberto ya se había olvidado de Solanas el 30 de julio de 2019, cuando encabezó un acto de campaña en el Club Paracao de Paraná. En aquella oportunidad el olvido tenía mayor peso político, por tratarse de un acto partidario en el que el peronismo exhibía por primera vez en muchos años un cuadro de unidad. Solanas había declinado su postulación a gobernador por Unidad Ciudadana, precisamente en pos de esa unidad. En aquel acto, el candidato a la presidencia nombró sólo a Bordet, Sergio Urribarri y Busti como los artífices de ese logro.No faltó quien asociara ese olvido con cierto ninguneo de Solanas hacia Alberto durante un acto político realizado medio año antes, el 15 de diciembre de 2018. Ese día, el kirchnerismo provincial había concentrado en Villaguay, en una suerte de lanzamiento de la interna contra Bordet. Alberto participó, pero dos días antes se había reunido con Bordet y, con ello, le había bajado el precio a la movida kirchnerista provincial. Ese día, en Villaguay, Solanas dio un discurso en el que trató con frialdad a quien por entonces no era más que un delegado de Cristina.El de este miércoles, en cambio, no fue un acto de campaña. Entonces puede guardar más lógica que Fernández haya decidido, con un criterio más institucional, nombrar sólo a los ex gobernadores. Con Mario Moine ausente y Urribarri en Israel, sólo quedaba Busti, a quien volvió a mencionar unos minutos más tarde: “He leído hasta la mitad y sigo leyendo un libro que me mandósobre Pancho Ramírez”, contó.Para aventar suspicacias, también tuvo palabras de elogio y afecto hacia Bordet: “Mi querido amigo Gustavo, que además lo quiero como persona y como buen dirigente y gobernador que es”.Pero no hubo mención alguna para el intendente anfitrión, Adán Bahl. Alguna dirigencia local afirma que, por más cosas que tenga en la cabeza, Alberto no se olvida de algunos gestos. O que, en todo caso, posee una memoria selectiva, activada quizá por el rencor. El desdén de Solanas en aquel acto de Villaguay, o el rechazo de Bahl a las propuestas de Unidad Ciudadana para armar su lista de candidatos a concejales, allá por febrero de 2019, cuando Alberto no era más que un armador de Cristina y nadie esperaba que fuese el próximo presidente.Vaya a saber. En todo caso, alguna vez algún peronista entrerriano tendría que aclararle a la dirigencia porteña (o por lo menos a quien se autodefine como “el más federal de los porteños”) que, fronteras adentro de la provincia, nadie llamaa Busti. Ese un apodo nacional que, casi invariablemente, han utilizado las vistas políticas capitalinas a la provincia durante los últimos 30 años, desde que Busti es Busti, el padre de la criatura peronista entrerriana. Si quiere sonar coloquial sin hacer ruido en la audiencia entrerriana, la próxima vez que venga a la provincia Alberto deberá llamarlo, como se le apoda por acá. Y a lo mejor, sin olvidos ni rencores, anotarse algunos nombres más en un papelito.