De Angeli en los inicios de los cortes de ruta (2008) Crédito Archivo

La Federación Agraria le tendió un pedestal en el 2006 cuando un colectivo social con epicentro en Gualeguaychú, que no tardaría en dar la vuelta al mundo, decidió cortar puentes, entre ellos el General Artigas e impedir el cruce a Uruguay. Un puente que lleva el nombre de un proyecto agroecológico que pretende desarrollarse en tierras de la familia Etchevehere. Ese puente imposibilitaba nada más ni nada menos que cruzarse al país que los medios nacionales ponen en sus portadas hace meses como la quimera. Pero al que solo pueden llegar quienes tienen sus vidas económicamente resueltas con un importante capital. La cotidianeidad uruguaya es muy cara para un argentino, pero se torna conveniente si ese capital se pretende tenerlo parado, porque no se pagan altos impuestos.El chacarero fue una de las caras más visibles de ese corte de ruta que constitucionalistas de toda laya cuestionaron con dureza invocando un derecho esencial como el de la libre circulación.El dirigente federado llegó hasta ahí con una lengua que ya se conocía como filosa y que había experimentado en círculos agrarios desde los años ’90 cuando el proceso menemista remataba campos como un municipio motos después de años de secuestradas. Con su hermano gemelo arrendaban 800 hectáreas. Llegó la crisis de 2001 y experimentó sus primeros cortes de ruta.Uno de los episodios de aquella lucha contra la instalación de la pastera Botnia lo tuvo al dirigente en el Puerto de Buenos Aires impidiendo que salga un Buquebus a Montevideo. Otra vez un entrerriano impidiendo a argentinos cruzarse al país hermano. Qué hubiese pensado Jorge Luis Borges, un apasionado observador de la hermandad entrerriana y uruguaya plasmada en sus cuentos citados en Tacuarembó. Lo cierto es que el vocero antipastera fue retenido un par de horas por impedir el zarpazo de una embarcación de una empresa privada en una Semana Santa.Llegó el conflicto entre las entidades agrarias y el gobierno nacional y otra vez el referente de Federación Agraria volvió a ocupar un lugar de privilegio en el circuito privado de medios más importante de la Argentina. Se destacó la falta de un diente, “que perdió trabajando”, como subrayaba como elemento en proceso de construcción de un perfil. Con el correr de las semanas y las tensiones fue teniendo empatía no solo con su clase, sino con las más altas. No con la trabajadora, sino con la propietaria. El gordito simpático que decía lo que sus arrendatarios querían escuchar y encima defendiendo sus intereses, que no eran los de sus representados. Luego, con el tiempo, desde su gremio se reconocería que las retenciones móviles hubiese beneficiado al pequeño productor.En 2009 el conflicto en sí ya había pasado pero el gremialista seguía siendo noticia. Esta vez por tomar un banco para renegociar deuda. Sí, tomó un banco. Una especie de “vamos por todo”, pero bien.El 2013 lo encontró en su primera experiencia electoral en una boleta auspiciada por Jorge Busti. Compartió papeleta con la esposa del tres veces gobernador, Cristina Cremer. Fue el primer acercamiento a Mauricio Macri. Con el concordiense había tenido un enfrentamiento en 2007 precisamente cuando el peronista, a los inicios de su tercer mandato, le entregó a la familia Etchevehere, a precio vil, los terrenos que pertenecían a la Escuela Agrotécnica luego de la donación de Sergio Montiel y que hoy es el escenario de una pelea familiar que pretende partidizarse. Que la grieta y violencia no se apague.Conocido el fallo del juez Raúl Flores, del que se esperaba un desalojo por parte de la coalición Juntos por el Cambio, al costado de la ruta junto a su nuevael chacarero dijo: “Le estamos dando una mala imagen al mundo”.El recorrido de Alfredo De Angeli, pero con diferentes adherentes. E intereses.