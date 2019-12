Redacción de Página Política De la

Recordó que es diputado desde la época en la que los peronistas tenían que ganar la interna en sus departamentos para que, luego, el congreso del PJ los ubicara –negociaciones terribles mediante- en un lugar más alto o más bajo de la lista. Y que fue Busti, “mi querido amigo Jorge”, quien lo invitó a pelear Nogoyá. Y desde entonces, “con muy pocas derrotas intermedias, hemos transcurrido estos 20 años”.“Puedo irme de acá, pero voy a seguir siendo corporativo. Tengo mil anécdotas para contar. Me voy a dedicar a escribir no un libro, porque no sé si me da, pero si historias que se han vivido desde lo político. Algunas son simpáticas, pero todas dejan al menos una enseñanza. Me enseñaron que tenemos que protegernos entre nosotros. Se habla no tan bien de los diputados”, anunció.Tras mencionar a históricos legisladores del peronismo y de la UCR, Allende dijo que “algunos sufrimos más que otros” porque “en la política que es mezquina, el verte crecer, con más poder, al ver que no claudicás, te hacen ser víctima de muchas cosas: operaciones de prensa y muchísimo más”.“Siempre los momentos difíciles fueron por defender un ideal, no claudicar, no cerrar una paritaria al precio que se le antojaba al poder de turno. Siempre preferí quedarme del lado de la gente”, acotó.“En el futuro podrán quitarme muchas cosas. Lo que no me van a poder quitar es el amor de la gente”, dijo Allende y, como si fuese una orden, levantó la mano y despertó un cerrado aplauso de los afiliados a la UPCN que colmaron las gradas del recinto. “No hay calumnia, no hay mentira que entren, nos vemos todos los días”, acotó.José Ángel Allende lleva 20 años como diputado y 21 al frente de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos. El dirigente peronista de Nogoyá preside el gremio estatal desde 1998 y fue reelecto en los sucesivos períodos de manera ininterrumpida.Desde ese espacio de poder, y a pesar de haber recibido reiteradas denuncias de enriquecimiento ilícito, Allende se supo mantener como un actor protagónico del peronismo y de la política entrerriana en lo que va de este siglo. Es diputado provincial en forma ininterrumpida desde el año 1999, en el segundo mandato del radical Sergio Montiel.A pesar de haber sido un ferviente defensor del regreso de Carlos Menem para las elecciones de 2003, Allende se terminaría convirtiendo en una pieza clave del gobierno kirchnerista de Sergio Urribarri, cuando ocupó la presidencia de la Cámara de Diputados, sucediendo en el cargo al ex gobernador Jorge Busti.En cualquier caso, cada cuatro años y mande quien mande, se las arregló para integrar la lista oficial de candidatos del peronismo para la Cámara de Diputados.