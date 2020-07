Redacción de Página Política De la

Del encuentro, en el que participaron casi 80 dirigentes de toda la provincia, se escuchó un informe de la diputada Sara Foletto, de su accionar en la Legislatura, de los proyectos presentados y, sobre todo, de sus posiciones políticas frente a las leyes que tuvieron tratamiento en la cámara.Uno de los que hizo uso de la palabra fue el senador poor Federación, Rubén Dal Molin, quien hizo un pormenorizado análisis de la situación económica y financiera de la provincia, y sobre “los desfasajes económicos que se advierten en el Estado provincial”.Luego, los intendentes de Chajarí y de Bovril, Pedro Galimberti y Fabián Valenzuela respectivamente, expresaron su preocupación sobre la situación económica y social que se va acumulando después de estos meses de cuarentena producto de la pandemia mundial y cómo está afectando el movimiento económico en cada uno de los lugares.En general, todos los que hicieron uso de la palabra coincidieron en la necesidad de que el país se prepare y a través del gobierno nacional, de manera inmediata, comunique cuáles son las líneas de acción que nos permitirán volver a reconstruir el tejido económico y social de la Argentina que ha sufrido un enorme deterioro a partir de la pandemia.“No vamos a caer en la dicotomía en que nos quieren poner, de uno o de otro lado, entre salud y economía. Por supuesto, desde el radicalismo vamos a estar siempre a favor de la vida y de la salud de los argentinos, pero también advertimos que se nota una demora en comenzar a explicarle al pueblo argentino en qué van a consistir las acciones para que los sectores del comercio y la producción, y lo sectores más débiles no sufran tamaño impacto que están padeciendo una vez que se levante la cuarenten”, dice el comunicado que se difundió.Fabián Rogel reconoció “el enorme esfuerzo que está haciendo el pueblo para sobrellevar la crisis y el trabajo de quienes están realizando tareas esenciales particularmente en materia de salud”.En otro plano, en rigor el local, expresó que “Alternativa Radical va a participar activamente en la renovación de autoridades partidarias cuando la justicia electoral así lo permita, buscando un comité mucho más sólido y con mayor nivel de representatividad en el radicalismo entrerriano”.Las internas, que deberían ser en octubre (el mandato finaliza en noviembre) quedaron en un impasse por la pandemia. Rogel evitó polemizar si debían postergarse los mandatos o no, aunque fijó posición al decir que sea el tribunal electoral quien convoque.En igual sentido, el referente de Paraná afirmó que van a participar en las candidaturas a diputados nacionales el año próximo, buscando que “el radicalismo tenga una firme representación en el Congreso de la Nación”.“Es fundamental que el gobierno nacional tenga la voluntad de escuchar a todos los actores económicos del país y a todas las fuerzas políticas, y que no demore en ir delineando las acciones que va a impulsar para reconstruir el empleo, la producción y el entramado social que se ha deteriorado en todo este tiempo, como una manera de pensar en el conjunto y en el día después”, cierra el texto.