Ahora se sumó la Coordinadora Por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos Basta es Basta que salió en respaldo de la iniciativa de producción agroecológica que comenzó a llevarse a cabo en Estancia Nueva, en el departamento La Paz.El lugar fue entregado por Dolores Etchevehere al denominado Proyecto Artigas dentro de un litigio sucesorio con su familia, entre los que se encuentra el ex titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere. Para hoy se convocó una movilización ruralista en protesta de la ocupación. “No es usurpación, es cesión”, se planteó desde la coordinadora.Como se recordará, el pasado 15 de octubre, Dolores Etchevehere, hija de Luis Félix, Zahorí, quien fuera el patriarca del grupo empresarial familiar, anunció la donación de un 40% de sus derechos de herencia sobre esas tierras al Proyecto Artigas para la producción agroecológica. Sus hermanos aseguran que la mujer no es heredera ni parte accionaria de la empresa que administra el campo.Dolores Echevehere apuntó una serie de denuncias contras sus hermanos y madre, en donde aludió a violencia de género, fraudes, falsificación de documentos públicos, corrupción, explotación, evasión y trabajo esclavo en los campos de su familia, así como el vaciamiento del El Diario, la empresa emblemática del grupo que dejó en la calle a 80 trabajadores sin pago de indemnización ni de sueldos adeudados.Con la representación del dirigente social Juan Grabois, Dolores Echevehere anunció un acto de “reparación histórica de los Etchevehere corruptos” para “tomar el control de una situación de abuso de poder que me interpela”, dijo.En el comunicado de Basta es Basta, se indicó que “la idea del Proyecto Artigas tiene sustento en una concepción coherente sobre el Derecho de propiedad, un sustento de progreso inminentemente relacionado a la idea de subsistencia de la actual Humanidad. La posesión de la tierra que actualmente ejercen individuos del denominado proyecto Artigas, obedece a un proceso voluntario de cesión de derechos hereditarios perpetuados por la titular de los mismos, Dolores Etchevehere, que de ningún modo pueden intentar ser calificados de usurpación, ya que en la llegada a esas tierras no hubo violencia de ningún tipo. Por el contrario, circuló un video en cual se observa el tranquilo ingreso a la chacra Las Margaritas, incluyendo a Dolores Etchevehere en el grupo”.Repudiaron “las declaraciones vertidas por el fiscal provincial Oscar Alberto Sobko, que perfilan la idea de una afrenta política reaccionaria hacia una clase trabajadora con conocimientos de producción que no obedecen a la lógica de la agroindustria y que significan un avance en la Soberanía Alimentaria de nuestros suelos. Un avance que implica la consolidación de derechos humanos fundamentales como lo son el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física de todos los entrerrianos, que en la actualidad hemos sido condenados a convivir con moléculas de venenos y enfermedad con el solo fin de sostener un modelo de propiedad privada basado en la sobreexplotación de la tierra y la utilización de un modelo productivo que únicamente tiene sustento en la acumulación de bienes, sin contabilizar los costos ambientales y residuales que devastan a nuestros territorios”.“Sin lugar a dudas –continúa el documento– debemos acudir al nuestro Código Civil y Comercial y destacar la constitucionalización del derecho privado, sin embargo lo que sucede hoy en las tierras del clan Etchevehere es la versión más cruenta de la creencia de derecho absoluto que ostenta el propietario. En vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación estamos en un nuevo estadio de comprensión de la propiedad, antes ya había estado la Ley 17711 dotando a la propiedad de función social, es el estadio de la función socioambiental de la propiedad. Su titular puede disponer del bien individual libremente, pero siempre en los límites del derecho (art. 1941 CCC), pero no puede disponer libremente del bien ambiente, sobre el cual tienen el derecho de uso de un depositario, con el consecuente deber de custodiarlo. Esta función tiene como objetivo, y es lo que se denomina evitar ‘la tragedia de los comunes ‘. Es hoy el momento de empezar a discutir en términos de los significados de ‘prosperidad’ y ‘utilidad de los suelos’ de nuestra provincia, y es aquí donde se ve la reacción de un sector no dispuesto a hacerlo; con el escudo de un fiscal de turno, claro exponente de una cultura orientada a vivir en la autogratificación, el consumismo y la depredación que se hallan en el fondo del individualismo posesivo, que enlaza toda la lógica del proceso de acumulación capitalista”, planteó.Y en un mensaje directo a las autoridades políticas, la Coordinadora advirtió “a la ministra Rosario Romero que circulan libremente amenazas graves sobre los sucesos de hoy, mensajes de odio y evidencia de contratación de maquinaria pesada y personas violentas para concurrir al lugar. Hacemos responsable a los Poderes Judicial y Ejecutivo de la Provincia por cualquier acto de violencia que se pueda desplegar en torno a las declaraciones del fiscal Sobko, quién estando en conocimiento del delito de incitación a la violencia (como se evidencia en sus declaraciones radiales del día de ayer) debería tomar medidas más contundentes que ‘pedir por favor en la radio que haya paz’ así como de cualquier afectación que podrían sufrir en su integridad física los trabajadores residentes de las tierras del Proyecto Artigas, incluyendo a la propietaria de las mismas Dolores Etchevehere que es parte y se encuentra en el lugar”, concluye.Organizaciones sociales de Santa Elena emitieron un comunicado en “repudio a la convocatoria de algunos sectores a concentrarse frente a la estancia Casa Nueva” de El Quebracho para este miércoles. Asimismo, manifestaron su apoyo al Proyecto Artigas y denunciaron “aprietes a sus integrantes”. “Tememos por daños a su integridad física”, aseguraron en un comunicado que publica el portal de esa localidad, La Sexta.Los firmantes consideran que la convocatoria a la marcha “pone de manera errónea como eje la defensa de la propiedad privada, cuando en realidad uno de los herederos de las tierras dona parte de esta herencia al Proyecto Artigas, haciendo uso de su legítimo derecho”.“Nos solidarizamos con los integrantes de este proyecto que hoy están en el lugar acompañando a una de las herederas de las tierras y han empezado a trabajar la tierra. Además, queremos con este comunicado expresar nuestra preocupación por los aprietes que han sufrido los integrantes del Proyecto Artigas y que demuestra la movilización que se pretende realizar”, sostuvieron y afirmaron: “Tememos por daños a la integridad física de los integrantes del Proyecto Artigas que hoy están en el lugar”.La CTA Entre Ríos expresó su solidaridad con los integrantes del Proyecto Artigas y repudió “las amenazas que recibieron los hijos de Dolores Etchevehere” y la convocatoria del ex ministro de Macri y ex titular de la sociedad Rural a una marcha a las instalaciones.Señalaron que “no es la primera vez que los hermanos Etchevehere están involucrados en acciones ilegales y criminales, fueron juzgados por ocupar tierras ilegalmente, y acusados de estafar al Estado y explotar trabajadores, lo que hace sumamente verosímil el relato y las denuncias de su hermana Dolores”.Asimismo, pidieron “garantizar la seguridad y la integridad física de Dolores Etchevere, sus allegados y quienes son parte del proyecto Artigas, bregando por una resolución institucional y pacífica”. En ese sentido, llamaron al resto de los productores y trabajadores rurales a “no dejarse utilizar por quienes representan intereses que no son precisamente los de la ruralidad entrerriana”.Finalmente, saludaron la decisión la hija decon respecto a donar un 40% de sus derechos hereditarios para la creación de un proyecto agroecológico “que generará trabajo, alimentos saludables y una experiencia de producción sustentable ambientalmente y alternativa al modelo del agronegocio”.