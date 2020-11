La presentación ingresó al Juzgado de primera instancia a cargo de Gisela Schumacher, según informó Aim Digital.Los amparistas piden “condiciones de posibilidad que permitan a todos los claustros participar y, así, preservar la democracia institucional”. Consideran ilegítimo el proceso ante “la alteración de reglas de juego electoral”.Se alega que “el proceso electoral en estas condiciones violenta derechos constitucionales y el Estatuto de la Universidad”, explicó la docente Laura Naput, docente de la universidad. Detalló que la presentación tiene cuatro ejes: “la falta de reglas claras; la inequidad para la difusión y discusión de ideas; y la violación del Estatuto al habilitar el voto por correo de estudiantes, docentes y administrativos; y la ausencia de seguridad del proceso de fiscalización”.La docente puso el acento en la modalidad de voto por correspondencia, instrumentado en el marco del protocolo previsto para poder concretar la renovación de autoridades de la Universidad cuyos mandatos vencen en diciembre. Dijo que el estatuto “establece de manera taxativa que el voto debe ser obligatorio y presencial (excepto en el claustro de graduados). No están dadas las condiciones objetivas para que les estudiantes (que no viven en la provincia o residen en pueblos donde no hay sedes de la facultad) puedan emitir de manera segura el voto”, subrayó en la entrevista con Aim.Además, planteó las dificultades para hacer campaña y difundir la propuesta de cada lista en el contexto de la pandemia. En este contexto, apuntó a las desventajas de las listas opositoras ya que “sólo la gestión posee correos electrónicos y número de teléfonos de los más de cinco mil alumnos, lo que hace que las listas que acompañan al oficialismo en la Uader cuenten con una llegada a los electores completamente diferente a las opositoras”.