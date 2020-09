Redacción de Página Política De la

Tras las 100 horas de radio en vivo, dando cuenta de la situación de los trabajadores de la educación y de la educación en Entre Ríos, el gremio retomó su plan de lucha con la aprobación de ocho días de desconexión virtual de los docentes en lo que queda del mes de septiembre.La medida de fuerza tendrá lugar los días miércoles 9 y jueves 10; lunes 14; jueves 18 y viernes 18; martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de septiembre. En esos días, además, habrá divulgación por auto parlantes de los reclamos docentes; se realizará una conferencia de prensa y promoción del plan de lucha en medios de comunicación, entre otras acciones.“Las trabajadoras y trabajadores de Agmer concluimos una semana histórica. Las 100 horas ininterrumpidas de radio en Defensa de la Educación Pública y de nuestros derechos, nos mostraron que, aún en las peores crisis, en tiempos en donde la ‘normalidad’ se ha puesto en tensión somos capaces de diseñar, acordar y llevar adelante estrategias de lucha en conjunto que nos posibiliten instalar con fuerza nuestras demandas”, evaluó Agmer que remarcó que el reclamo “no pasa solamente por lo salarial sino que tienen que ver además con las condiciones laborales, las falencias de conectividad, los insumos tecnológicos, la situación por las que atraviesan las alumnas y alumnos de los sectores más desprotegidos, la problemática ambiental, el trabajo en tiempos de educación a distancia y la cuestión de género, la Educación Sexual Integral, entre tantas otras situaciones y contextos. Somos claros, nuestra confrontación no es contra el Estado, es frente al gobierno en tanto se presenta a cercenar derechos, y este es el caso”.Para el sindicato, el gobierno “no tiene excusas para no sentarse y manifestar voluntad política de avanzar en el tratamiento urgente de la cuestión salarial. No es posible excusarse en el ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’ o en el ‘distanciamiento social’. Todos y todas sabemos que estos no son impedimentos ni argumentos sólidos, mucho más cuando el Poder Legislativo de la Nación sesiona y aprueba leyes en forma virtual, de la misma manera que, con el enorme esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de la educación garantizamos el pleno acceso al derecho de la educación enseñando a distancia”.Agmer reclamó a la Secretaría de Trabajo que exija al gobierno “una propuesta de recomposición salarial, negocie de buena fe y evite continuar en su estado de beligerancia al abandonar de manera unilateral los ámbitos paritarios”.“Estamos en una situación cada vez más desesperante, padeciendo todavía más las desigualdades sociales que caracterizan a nuestra sociedad. Condiciones que se agravan cada minuto que pasa”, remarcó el gremio que instó a “los entrerrianos a consolidar nuestros lazos solidarios y a reforzar las medidas sanitarias que exige el aislamiento social y preventivo, tal como lo advierten nuestros trabajadores de la salud. Si recrudece aún más la pandemia -como buscan algunos sectores irresponsables- quienes indefectiblemente padeceremos más angustia somos los sectores trabajadores”.