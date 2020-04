Redacción de Página Política De la

El titular del radicalismo consideró: "Conscientes de esta verdad, se necesita esfuerzo, compromiso, solidaridad, y respeto a la ley para hacer exitosa la acción. En la Nación y particularmente en nuestra provincia, tenemos un entramado de situaciones desde lo económico, pasando por la salud (en años anteriores se podría haber mejorado el servicio), la educación o la seguridad, agradezcamos los esfuerzos de los trabajadores en cada área, que con arrestos muchas veces individuales evitan el evidente colapso de sistemas dejados a la buena de Dios, (no olvidamos el escenario anterior a marzo)", enfatizó en un comunicado emitido este domingo por la noche.Y añadió: "Hoy, ante el Covid19, debemos aplaudir de pie a toda la sociedad entrerriana que no duda, se suma, colabora, asume responsabilidades y acompaña al gobierno provincial y nacional. Los gigantes de la salud, de la seguridad, de la docencia, los voluntarios, los empresarios, la gente común (como las damas mendocinas confeccionando barbijos, batas para los hospitales), los municipios, todas las instituciones y también los partidos políticos de la oposición", enumeró.Arribalzaga destacó que desde la Unión Cívica Radical se haya puesto a disposición la estructura edilicia para diversas acciones en toda la provincia como así también haber puesto a disposición técnicos, para entre todos, encontrar soluciones en diversas materias.Más adelante evaluó: "La UCR de Entre Ríos colabora, suma voluntades, ayuda, sin dejar de cumplir con el rol de una oposición constructiva, con proyectos y controlando los actos de gobierno.Hace unos días debíamos reunirnos con el gobernador (Gustavo) Bordet, esto no sucedió por razones entendibles con la situación de emergencia que hoy enfrentamos y las propuestas e inquietudes están a disposición para ser consideradas. Ganemos tiempo para afianzar la mejor salida de la cuarentena desde la salud y lo económico, necesitamos que todos los actores de la sociedad entrerriana estén contenidos. Los recursos son escasos, muchos no tienen espaldas para seguir soportando está situación en lo económico", dijo.Finalmente, sostuvo: "Los municipios son quienes están más cercanos a la gente y lo han demostrado con creces en cada acción llevada a cabo en esta pandemia utilizando recursos propios en obligaciones que son del Estado Provincial, es por eso que solicitamos los ATN (Ayuda del Tesoro Nacional) que llegue a la provincia se distribuya con igualdad para alentar las economías locales y regionales. Alguien habló que la oposición debe 'deponer actitudes egoístas'. A ese alguien le decimos que desde la UCR estamos para aportar y salir de la situación que hoy vive Entre Ríos y Argentina, sin egoísmos, con compromiso, pluralidad, ejerciendo el rol de oposición y defendiendo a todos los entrerrianos para que se los trate con equidad", concluyó.