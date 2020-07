Redacción de Página Política De la

Y agregó: “Un proceso interno tiene plazos que cumplir y todo esto termina con el afiliado yendo a votar a una escuela, estamos lejos todavía de normalizar esa situación de abrir las escuelas”. Consultado por cuanto debería ser prorrogado el mandato, dijo que “lo que se necesite hasta que se puedan hacer las internas”.El ex intendente de Villa Elisa no descarta ir por otro mandato. “Estamos trabajando. Habíamos empezado a recorrer todas las seccionales cuando apareció la pandemia, de todas maneras el contacto sigue siendo permanente por Zoom”, señaló.Arribalzaga, que asumió cuando el jefe político de Cambiemos en Entre Ríos era indiscutiblemente Rogelio Frigerio, no sabe aún cómo será el devenir de los sectores internos de la UCR. Mientras tanto se muestra crítico del gobierno provincial, al que acusó de “haber resuelto con una ley de emergencia solidaria, entre comillas, un problema solo de pago de salarios y no los problemas de fondo que tiene la provincia y que éste es el momento para hacerlo”, se despachó. Y añadió: “Resulta que iba a convocar a toda la oposición para avanzar con estos temas y no sucedió, sacaron una ley de emergencia de la que no sabíamos nada”.El presidente del partido a nivel provincial recordó el 26 de junio los 129 años del nacimiento del partido a nivel nacional. Lo hizo sin nombrar al PRO, partido con el vio el fin de una alianza en diciembre de 2019.