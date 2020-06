Redacción de Página Política De la

“Celebro este 8 de junio al cumplirse veinte años de un hecho importantísimo para el desarrollo, crecimiento y apuesta hacia el futuro de nuestra provincia. Tal vez la cercanía en el tiempo no nos deja mensurar su verdadero valor y lucha como fue la creación de la UADER (Universidad Autónoma de Entre Ríos) a comienzos de este siglo. En este sentido hay que reconocer en Sergio Alberto Montiel, gobernador de nuestra provincia de ese entonces y en quienes lo acompañaron, el sentido de estadistas, al plantar un mojón en la educación entrerriana”, remarcó Arribalzaga.Luego, enfatizó: “Ojalá nos pudiésemos despojar de todo prurito, banalidad para entender ese paso fundacional que acentúa aún más la necesidad de proyectarnos y abocarnos a la educación como la gran herramienta transformadora, impulsora del crecimiento como provincia y el mayor aporte que podemos dar a la Nación”.Consideró que actualmente “esta situación en que está inmersa Entre Ríos, nos pone de frente a la necedad de algunos, de no entender lo tan importante que es la educación con calidad en toda su extensión. La educación debe alcanzar a todos, para provocar la gran revolución educativa que nos debemos”.Finalmente, Arribalzaga, sostuvo: “Esta oportunidad que nos dieron al crear la universidad no la desaprovechemos, necesitamos terminar con las desigualdades y la educación es la gran herramienta para hacerlo. La Uader cumple años y nos ilumina el camino. Es un gran ejemplo de política de estado, de inclusión con futuro. Es la llave que necesitamos los entrerrianos para torcer el destino, si es que pretendemos oportunidades para nuestros hijos. Ocho de junio un hito de la educación entrerriana que no debemos olvidar y que todos los gobiernos deben sostener para el bien de todos los comprovincianos”, concluyó.