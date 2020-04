Redacción de Página Política De la

“Estos 150 millones se suman a otra transferencia que se hizo este martes a la totalidad de los municipios de la provincia respecto a la garantía de coparticipación, por 272 millones de pesos”, expresó el ministro de Economía, Hugo Ballay antes de agregar que en total “es una suma de 422 millones de pesos que ayudará fundamentalmente a los municipios que tienen problemas y es el cumplimiento en tiempo y forma con el aporte de la garantía de coparticipación que habíamos comprometido la semana pasada”.Junto a la vicegobernadora Laura Stratta y a los ministros de Gobierno, Rosario Romero; de Economía, Hugo Ballay; y de Producción, Juan José Bahillo; Bordet firmó el decreto por el cual se destinan 150 millones de pesos de Rentas Generales de la provincia.El titular de Economía sostuvo que la intención es “estar presentes y acompañar a todos los municipios con problemas, por eso este decreto y este fondo que será destinado a los municipios que previamente realicen la presentación de una documentación sencilla ante el Ministerio que luego, por resolución, otorgará esta ayuda como anticipo de coparticipación”.“Así como la prioridad es sostener el cronograma de sueldos de los empleados y jubilados de la provincia, que en los cuatro primeros días hábiles de mayo estaremos anunciando, de la misma manera queremos acompañar a los municipios que no puedan hacerlo”, concluyó Ballay.La norma expresa que el gobierno provincial “ha adoptado diversas acciones ante la crisis sanitaria, social y financiera, tratando de paliar y minimizar algunos de sus efectos negativos, y que los los municipios han dado cuenta de desequilibrios financieros y dificultades para atender el pago de los salarios de su personal”.En función de ello, se dispuso la suma de 150 millones de pesos de fondos de rentas generales para aquellos municipios cuyas dificultades no les permitan cumplir con el pago de los salarios del mes de abril 2020.Los envíos se realizarán en los primeros días de mayo y dentro del cronograma que, habitualmente, hace la provincia.Los intendentes de Cambiemos y los legisladores nacionales y provinciales de la coalición ponen la firma al documento de este martes en que se insiste con que se gire a los municipios, con igual criterio que el previsto por la coparticipación, los ATN que gira Nación para asistencia en el marco de la emergencia por Covid-19. Quien consideró en cambio que el debate está cerrado fue quien hasta hace poco fue el referente más importante de la fuerza en Entre Ríos.“Señor gobernador: los fondos nacionales de asistencia deben ser distribuidos entre municipios y comunas”, exigieron. “Son tiempos de trabajo conjunto y mancomunado. No son tiempos de pensar y actuar solos, sino que debe escuchar la voz de quienes también gobiernan como usted en las ciudades que sufren las consecuencias de la pandemia que nos aflige, tanto en lo sanitario como en lo económico”, sostuvieron. “Esta situación no reconoce banderías políticas y afecta tanto a los municipios y comunas gobernadas por Cambiemos, como a aquellas que conducen vecinalistas y del peronismo por igual”, señalaron.Hicieron notar que “los municipios y comunas han aportado recursos en seguridad, salud, desarrollo social y educación” y pidieron correr el eje de la dicotomía entre lo sanitario y lo económico: “Hasta aquí codo a codo se llevó adelante -de manera exitosa- la estrategia sanitaria, es tiempo de pensar en lo económico”.Por último, advirtieron que “el esfuerzo tiene que ser parejo y la única forma de garantizar su equidad es distribuir los fondos adicionales que recibe Entre Ríos mediante el sistema de coparticipación que se utiliza para los impuestos”.