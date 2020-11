Pedido de sanciones

“Es un tema que ya hablé con Maxi, estamos trabajando dentro del mismo bloque, nos entendemos muy bien, pero de ahí a que estemos militando ya una candidatura a intendente de Emanuel hay mucha distancia, tiene que correr mucha agua bajo el puente. Nosotros formamos parte de la UCR y en nuestro partido seguramente hay hombres y mujeres con historia y con intenciones”, se desmarcó Avero.Consultado por, precisó: “No digo que si ni que no, pero faltan tres años y somos radicales”.“Sobre la candidatura de Bahl a la gobernación (otra de las francas afirmaciones de Paulin) entiendo que es una cuestión que tienen que definir el oficialismo y no es una cuestión que pase por nosotros, más allá de lo que haya manifestado el intendente”, acotó.El concejal restó peso político al pedido de sanciones que recibieron de parte del ex funcionario de Varisco, Roberto Sabbioni. “Entiendo que no se está violando la carta orgánica en ningún punto”, interpretó el ex fiscal municipal de la gestión Varisco.Pragmático, Avero relativizó los mandatos surgidos de la máxima autoridad partidaria, al recordar que en 2019 aprobó que las listas de candidatos a senadores y diputados nacionales de Cambiemos debían ser encabezadas por la UCR. En los hechos, ocurrió que un acuerdo de cúpula entre Rogelio Frigerio y Atilio Benedetti impidió el pegado de boleta con la fórmula Macri – Pichetto a la única alternativa que acataba la resolución del congreso radical y que encabezaron Leandro Arribalzaga para diputados y Raymundo Kisser para senadores.Por encima del apego a las reglas de juego, lo cierto es que la movida en el Concejo Deliberante no cayó mal en el grueso de la dirigencia radical, que la valoró como una bocanada de aire fresco luego del declive y caída del ex intendente Sergio Varisco, por décadas la principal referencia de la UCR de Paraná.La tranquilidad de Avero responde a que el clima en la UCR le es, efectivamente, mayoritariamente favorable, por lo que pudo recabarde otras fuentes partidarias. En su momento, Rolandelli tuvo una reunión con el Comité Provincial en la que explicó la movida y no encontró grandes resistencias. Y, al cabo de unas semanas, finalmente la única presentación al Comité Provincial con pedidos de sanciones fue la de Sabbioni, un histórico aliado de los Varisco en sus distintos gobiernos municipales.Aunque se especulaba con la posibilidad de un pedido de sanciones de parte del Comité Capital que controla Varisco, hasta este lunes no se conoció otra presentación contra los dos concejales que el año pasado fueron electos por el varisquismo y que, una vez en sus bancas, se fueron del espacio para conformar el Centro Raúl Alfonsín, junto a quien fuera otra espada política de la última gestión radical: el actual diputado provincial Eduardo Solari.