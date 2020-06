Redacción de Página Política De la

El encuentro se da en el marco de la polémica por el proyecto que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura y que dio en llamar “Ley de Emergencia Solidaria”. En la misma se incrementan impuestos a parcelas de 1000 hectáreas para arriba.La dirigencia rural valoró la decisión del gobierno provincial de salir a condenar los hechos vandálicos ocurridos y también se coincidió en la necesidad de no hacerse eco de las falsas noticias que han invadido los medios de comunicación, y las redes sociales fundamentalmente.El ministro de Producción convocó a los referentes de los productores agropecuarios para analizar temas que la coyuntura demanda y también como continuidad de la primera reunión realizada en el mes de febrero, durante la cual se hizo la presentación de los programas de desarrollo que se implementarán durante esta gestión.Según la comunicación oficial, con respecto a los delitos rurales hubo acuerdo entre los participantes de establecer un protocolo de denuncias para este tipo de situaciones, que agilicen estos trámites ante la Policía provincial y el Poder Judicial, para de esta manera tratar de aclarar rápidamente estos lamentables hechos. Del encuentro participó el Director de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos, Mario Francisco Zarate.En representación de las entidades agropecuarias estuvieron, Daniel Kindevaluc por la Federación Entrerriana de Cooperativas, Elvio Guía de Federación Agraria, José Colombatto y Nicasio Tito, de la Federación de Asociaciones Rurales y Walter FeldKamp de Sociedad Rural Argentina.Durante la reunión también se analizó el proyecto de ley de emergencia solidaria. Bahillo indicó que “de aprobare, se ampliará la base imponible para que se tribute más. El sector financiero es el que más se benefició estos últimos años y durante la pandemia no se resintió”, sostuvo. En el sector agropecuario, que representan el 3 por ciento del total de las partidas de Impuesto Inmobiliario de la provincia, que alcanzaría al campo.Otro tema requerido por la dirigencia agropecuaria fue el de la posición del gobierno provincial con respecto a la situación de la empresa Vicentin.Bahillo fue claro al definir que, en la mirada del gobierno provincial, “la cuestión prioritaria pasa por garantizar la situación laboral de los trabajadores, luego la situación de los productores que quedaron sin poder cobrar por la cosecha entregada a la empresa y también que la justicia investigue claramente el destino de los créditos otorgados por el Banco de la Nación Argentina y que no queda claro dónde está ese dinero”.En otro tramo del extensa cónclave, se habló sobre la puesta en marcha de los programas de Desarrollo Ganadero, Productor Agropecuario Sustentable Entrerriano (PASE) y los Grupos de Intercambio Solidario de Entre Ríos (Giser).El secretario de Agricultura y Ganadería, Lucio Amavet, comentó sobre los controles que se realizan en el marco de la actual Ley de Plaguicidas provincial y las modificaciones que se plantean realizar.Además se evaluaron distintas iniciativas que tienen como objetivo el mejoramiento de caminos rurales en distintas zonas productivas de la provincia. De la reunión participaron los directores de Ganadería y Agricultura, Exequiel Alvarenque y Carlos Toledo.