La explicación: construir y socializar políticas públicas en la búsqueda de soluciones a problemas comunes a las distintas localidades.Ese ámbito, en construcción, dio un primer paso esta semana con una reunión organizativa que mantuvieron los presidentes de bloque de cada una de las localidades y tendrá su presentación formal el sábado 12 de diciembre en El Pingo, donde se espera la presencia de representantes de los quince municipios y las trece comunas del Departamento Paraná.Para el año que viene se proyectan encuentros mensuales, con rotación de sedes, para comenzar a discutir sobre los distintos ejes temáticos y avanzar en la elaboración de políticas públicas intermunicipales, con la participación de especialistas, funcionarios de los tres niveles del Estado, presidentes municipales, concejales, legisladores nacionales y provinciales.El departamento Paraná y Paraná Campaña, fue un territorio en el que Adán Bahl tuvo injerencia y buena reciprocidad desde su época de ministro de Gobierno de Sergio Urribarri. El vecinalismo fue el otro sector con que el ex ministro y ahora intendente de la capital articuló políticamente. Cuando Bahl no había definido si competía por la ciudad o lo peleaba a Gustavo Bordet el año pasado, el ex senador de San José, Pablo Canali, dijo que Bahl era el hombre indicado para estos tiempos. De hecho fue el encargado de hacerle saber al entonces vicegobernador el interés de Urribarri para que lo enfrente a Bordet.La idea del Foro surgió –según se informó - a partir de la necesidad de crear un espacio en el que se puedan abordar, debatir y construir iniciativas legislativas y políticas públicas sobre problemas comunes a las distintas localidades del Departamento Paraná. Para eso se formarán comisiones que trabajen en la elaboración de iniciativas legislativas en base a algunos ejes temáticos: circuitos turísticos departamentales; gestión de residuos, cuidado del río y balnearios compatibles con la defensa del ambiente; desarrollo de estrategias de fomento de la economía popular y el emprendedurismo; desarrollo productivo integrado; políticas en materia de género y diversidades, entre otros temas.Sergio Elizar, presidente del bloque de concejales oficialistas de la ciudad de Paraná, hizo un poco la voz cantante del encuentro. Es el único integrante del bloque que viene con la K en la mochila. De hecho la arrastra desde antes que se conociera la fórmula Alberto Fernández – Cristina Kirchner.El Departamento Paraná es el más poblado de la provincia, con una población proyectada para 2020 de 376.912 habitantes, lo que representa el 27 por ciento de los entrerrianos; y está constituido por quince municipios y trece comunas, lo que hace indispensable la elaboración de políticas públicas intermunicipales integradas que permitan potenciar un desarrollo integrado de todo el departamento en su conjunto.