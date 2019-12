Al frente del Concejo Deliberante estará Andrea Zoff, una contadora que se viene desempeñando como administrativa hace años a las órdenes del intendente electo. Con seguridad cortará con una mala racha de relaciones entre el titular del Ejecutivo y el cuerpo deliberativo. José Carlos Halle debió sentir el desplante de Pablo Biaggini, quien estaba al frente de Concejo. Blanca Osuna rompió con Gastón Grand al poco tiempo de iniciarse la gestión. Lo mismo sucedió entre Sergio Varisco y Josefina Etienot.Bahl llegó el viernes al CPC con Claudia Silva, su esposa. Lo acompaña a todos lados y no se privó de estar en los spot de campaña. ¿Tendrá incidencia en la gestión, como las esposas de los últimos tres gobernadores? Se verá.El gabinete del intendente electo expresa la alianza más fuerte que tejió el vicegobernador con el sector de Halle. Su hijo, Santiago, será el secretario de Gobierno. Un joven abogado de 29 años que el último tiempo trabajó en la conformación de equipos de gestión mientras atendió el estudio jurídico que supo regentear su madre, Rosario Romero. Pablo Testa (42) se convertirá en secretario Legal y Administrativo. Otro abogado ligado al espacio de la ministra de Gobierno. Romero suele aportar cuadros jurídicos a las gestiones que la convocan. Un observador de la Legislatura ilustró con frialdad por qué la funcionaria ocupa espacios en el Estado: “Cuando fue diputada tenía un grupo de abogados que iban a todas las comisiones. Eran los mismos que veías en las gradas del recinto cuando sesionaba la Cámara. Los otros se llevan toda la dieta a su casa”.El equipo que gobernará la ciudad en los próximos cuatro años se nutre de gente de extrema confianza del intendente. Es el dato para subrayar. La comunicación, un ámbito casi sagrado, quedó en manos de Camila Farías, quien lo acompaña a Bahl desde el Ministerio de Gobierno.La obra pública, sensible para los gobernantes en estos tiempos por la cantidad de causas de corrupción que tramitan en los tribunales, quedó en manos de otro hombre de confianza del jefe comunal electo. Con los empresarios, además de Bahl, hablará Maximiliano Argento, un contador que asumió el lugar de Gustavo Pérez cuando éste fue eyectado del Senado a los pocos días de haber estallado el escándalo de los contratos truchos en la Legislatura. Argento también viene del equipo del Ministerio de Gobierno. En enero cumplirá 37 años. Un caso similar es el de Emanuel Arredondo, también un contador de 37 años que viene con Bahl desde Gobierno.Nicolás Mathieu (31) renunció a la concejalía para asumir como secretario de Desarrollo Social. Y Juliana Robledo, ex secretaría de Medio Ambiente de Osuna, asumirá al frente de la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria. Su incorporación no debe ser leída el clave política, sino como un guiño a las entidades intermedias, en este caso Eco Urbano.Lucila Haidar, otra histórica colaboradora de Bahl, no tendrá una secretaría pero regenteará la Agencia Municipal de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano. Los números y la economía quedarán a cargo de Eduardo Macri, ex funcionario de Halle; y el planeamiento y el desarrollo territorial de Guillermo Federik, funcionario de Bahl cuando el Ministerio de Gobierno era también de Obras Públicas.El intendente electo presentó un equipo con rostros desconocidos. Cuando los presentó ante los periodistas se encargó de repasar los currículums. En las primeras filas se ubicaron algunos concejales electos. Entre ellos David Cáceres y Sergio Elizar. Éste último se convirtió en uno de los representantes de la gestión municipal entrante en ponerse en contacto con las organizaciones sociales.Elizar es el referente de CTA Entre Ríos con aceitados contactos con el gremialismo kirchnerista, sector al que Bahl fue reticente en convocar al momento de conformar su propuesta electoral.El Vicegobernador asume una gestión cuyo antecesor dejó la vara baja. También deberá gobernar un Municipio que se encuentra en problemas económicos severos, lo que repercutirá en el inicio del gobierno y en un sector incómodo como el de recursos humanos.Paraná, por ser la capital de la provincia, suele ser la vidriera y el termómetro. Bahl tiene un proyecto provincial, por eso no podrá desatender un segundo el vecindario.