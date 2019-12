Crédito Agencia APF

Redacción de Página Política De la

“Hoy comienza una nueva época en Paraná, porque estamos decididos a vivir en una ciudad digna. Es hora de levantar la mirada para salir del estancamiento y la indolencia, nadie quiere vivir angustiado en un lugar que lo aplasta, es hora de volver a creer en uno mismo y en los demás, de volver a creer que vivir bien en esta ciudad es posible”, dijo Bahl al iniciar su discurso. Antes agradeció a uno por uno las presencias que se advertían en las primeras filas del Teatro 3 de Febrero. Nombró a Jorge Busti, quien recibió aplausos. También lo hizo con el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón. Pasó por Julio Solanas, Blanca Osuna y Stefanía Cora.“Sé que se ha quebrado la confianza entre los vecinos y su Municipio. El desgobierno que sufrimos en Paraná en los últimos meses se ha venido agravando y complicando sin pausa y llegamos a un estado de situación que ya no se aguanta. La ciudad está colapsada”, agregó.En ese punto cuestionó al gobierno local saliente por entender que “se ha desligado de sus más elementales deberes”.“La gestión que termina incrementó de manera irresponsable su planta de personal. Solamente en el primer semestre de este año y coincidiendo con la campaña electoral contrató a más de 1.100 personas sin previsiones presupuestarias, estafando a muchos paranaenses con una promesa de trabajo que no se puede cumplir”, se quejó el jefe comunal y anunció que enviará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza “para autolimitarnos en el último año de gestión, para que nunca más se utilicen de rehenes a los empleados”.El presidente municipal fue muy duro con su antecesor, Sergio Varisco, con quien este martes por la tarde compartió un enigmático traspaso de mando que no fue comunicado oficialmente y en el que tampoco se convocó a la prensa.Bahl se encargó de subrayar reparó en que Varisco recibió una Municipalidad “superavitaria y con previsión de varias masas salariales”, y “sin embargo malgastó los recursos y se va dejando una ciudad sin recursos, con obras paralizadas, sin previsión presupuestaria para afrontar el pago de los próximos sueldos y comprar los insumos mínimos”.Sostuvo que para afrontar el último pago de haberes “desafectaron las partidas de otras áreas”. Incluso aseguró que la deuda hoy asciende “a más de 1.200 millones de pesos”, que es un cuarto del presupuesto municipal.Sobre el tema, adelantó que en las próximas semanas se remitirá al Concejo un proyecto para adherir a la Ley de Responsabilidad Fiscal y buenas maneras de gestión de la Administración Pública para que “definitivamente no vuelva a ocurrir en nuestra Municipalidad de Paraná”.Para graficar la deuda, Bahl comparó: “Con ese dinero se podrían comprar 150 compactadoras 0KM para recolección de los residuos, hoy tenemos tres funcionando”. E incluso mencionó que “equivale a cinco meses de salarios de todos los trabajadores”.“Es hora de hacer las cosas bien, no se trata de empezar de cero sino de organizarnos con todo lo bueno que tiene la ciudad para construir una base sólida que permita desarrollarnos de una vez por todo”, sostuvo el intendente y admitió: “Es hora de hacer nuevos acuerdos para convivir, de sumar ideas, el trabajo entre el Estado, las organizaciones y los vecinos”.Por eso convocó a “todos y todas”, en especial a los trabajadores municipales, a los sindicatos, a las instituciones y organizaciones de vecinos, a los empresarios, productores, comerciantes, emprendedores, innovadores. También sumó al llamado a los dirigentes de otros partidos y al periodismo, profesionales, credos, vecinos y vecinas.Finalmente señaló que se trabajará de forma articulada con la provincia y la Nación.La viceintendenta Andrea Zoff fue la encargada de tomarle juramento.