El jefe comunal se reunió con el subsecretario de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Pablo Giles, referente camporista en Chaco. Al encuentro invitaron a Cora y el diputado Juan Manuel Huss. El Intendente llevó a su representante en la Cámara de Diputados, Carina Ramos. Estuvo Tomás Ledesma, también enrolado en la organización, que ocupa el cargo de Subsecretaría de Relaciones Municipales de la Nación, como revelóEl jefe comunal capitalino se diferencia permanentemente del Gobernador. La última fue en torno a los impuestos. Dijo que no los iba a subir cuando por debajo de la puerta tiraban las boletas con incrementos altísimos en los impuestos provinciales. En el Gobierno algunos creen que Bahl debe volver a arrimarse a Bordet. Otros creen que está para romper.El Intendente se ha manejado con astucia. Sumó a Diego Dlugovitzky a la gestión en la sensible área de Transporte. La incorporación del ex precandidato del PRO no le valió ninguna pintada como las que recibía Bordet en las que se decía que era “igual a Macri”. ¿Los que estampaban esos grafitis hoy acompañan a Bahl? Un repaso por las recatagorizaciones que hizo el Intendente en el Senado antes de instalarse en el Municipio puede dar certeza de esta hipótesis. Antiguos archienemigos fueron beneficiados para la vejez. Es con Todos.Bahl conformó un gabinete propio, joven y sin relevantes apoyaturas en estructuras internas en el seno del peronismo. Fue, hay que decirlo, lo nuevo ante tanta repetición de nombres.