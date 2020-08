Redacción de Página Política De la

Adán Bahl habló con el programa, que se emite en, y dio las explicaciones por qué no se da marcha atrás pese al crecimiento de casos en la ciudad. En primer lugar dijo que “eso lo decide el gobierno nacional”. Y agregó: “La clave es el sistema de Salud, no la decisión política del intendente, porque no tiene la facultad para hacerlo. Es la Jefatura de Gabinete la única que, a instancia de los gobiernos provinciales, puede ejecutar esto. Ese es el procedimiento. Para hacer eso, (volver a la Fase 1), hay que tener los valores de juicio, peor no es algo que tiene que decidir un intendente. Nosotros colaboramos con todo lo que tiene que ver con el sistema de salud. Para poner el limpio, el único que tiene la potestad de cuadrar una ciudad o una provincia es el Ejecutivo nacional”.Fue consultado por la escasa información sobre camas ocupadas, por ejemplo, y si los intendentes tenían esa información y cómo la manejan, de tenerla: “Nosotros actuamos con el Coes local y el Coes provincial. Cada cosa de las que nos han solicitado y acciones las hacemos y estamos en sintonía. Ahora, cómo se pone a disposición la información no tomamos parte de la metodología”.

Martín Piaggio sorprendió el sábado pasado al decretar para la ciudad una vuelta a la Fase 1, lo que requirió una autorización del gobierno nacional. A contramano de lo que expresa la dirigencia de todos los partidos y lo que establece el manual ante una sociedad cansada del confinamiento, el intendente de Gualeguaychú lo hizo.En declaraciones al programa, que se emite porreconoció que “lógicamente son momentos difíciles, cuando después de tanto tiempo de estar preparándonos, tenemos que tomar este tipo de medidas, crece la falta de paciencia y el malestar”.“Se dio particularmente en estas últimas horas, que el viernes a partir de la conferencia las autoridades provinciales ratificaron el cambio de clasificación epidemiológica, de transmisión por conglomerados a circulación comunitaria de tipo sostenido y comenzamos a trabajar en las condiciones necesarias para enfrentar este escenario, a partir de la nueva categoría sanitaria, ya que necesitábamos descomprimir la situación de las últimas dos semanas.”, explicó Piaggio.“Son momentos muy difíciles porque la enfermedad está presente entre nosotros. Tenemos que comprometernos entre todos, como lo vengo diciendo durante fines de julio y agosto. Retroceder de fase no es que hayamos perdido ni mucho menos, sino que debemos tomar medidas para controlar la situación, para preservar el sistema sanitario local”, remarcó el Intendente.Sobre la diferencia de enfoque que tuvo la capital entrerriana en cuanto a dar marcha atrás o no las nuevas habilitaciones, sostuvo: “Hay mucha diferencia de criterios en cómo abordar la situación en los diferentes lugares. Paraná está en la categoría de circulación comunitaria hace un mes, y ha resuelto no tomar medidas restrictivas, en nuestro caso hemos atendido a un pedido del Coes sobre todo para lograr un pequeño respiro en cuanto a la disponibilidad de camas”. Y agregó: “Es muy factible que medidas de este tipo -retroceso de fase- tengamos que entrar y salir, avanzar y retroceder -aunque destacó que no se trata de triunfos o pérdidas ante el virus- de acuerdo el comportamiento y a la dinámica que adopte la enfermedad, hasta tanto llegue una solución definitiva como la vacuna”.Sin especificar los alcances del ASPO, indicó: “El objetivo número uno es evitar la situación de colapso a nivel sanitario -considerando los subsistemas, tanto público como privado- atender a todos los pacientes de Gualeguaychú, no dejar tirado a nadie en la calle, lógicamente que vamos a tener situaciones colaterales y que algunos comercios no van a poder abrir. Cada vez que peligre la capacidad del sistema sanitario vamos a tomar medidas para controlar la situación”. “Esta enfermedad llegó para quedarse por un tiempo. Tenemos que tener paciencia, nos guste o no nos guste, tenemos para largo. Miremos lo que ocurre en países en Europa. No quiero llevar un mensaje desalentador, tenemos mucha convicción para enfrentar esto. Todos vamos a cometer acierto y errores, pero creo que vamos a trabajar para que el impacto sea el menor posible. No me va a temblar el pulso en tomar medidas para evitar que se lleve la vida de nuestros vecinos. Porque cada vez que la enfermedad vuelve a manifestarse es peor”, cerró Piaggio.