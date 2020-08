Redacción de Página Política De la

Piden la interpelación de Ballay Redacción de Página Política 25 Ago, 2020

Diálogo

Oposición "constructiva"

"No hay lesividad" Al brindar detalles sobre la oferta económica para el nuevo contrato del agente financiero, Ballay subrayó la incorporación de una baja del 20 por ciento de los costos que paga la provincia con el contrato actual.



También valoró el canon que la provincia percibirá según lo previsto en la nueva oferta, y que asciende a un 3,6 por ciento sobre la masa salarial para los primeros cinco años y un 4 por ciento para los siguientes cinco años de contrato.



En ese sentido, el ministro también expuso una proyección de los términos del nuevo contrato aprobado en el proceso de licitación pública a los valores económicos del año 2019, contemplando las variaciones en la inflación, y apuntó que el resultado arroja un beneficio para el Estado provincial del 27 por ciento.



"A simple vista aparecen como dos hechos importantes una reducción en las comisiones y la propuesta de pagar un canon", afirmó el titular de la cartera económica, y agregó en relación al nuevo contrato: "No hay una lesividad, sino que hay un beneficio".



Por otra parte, puso de relieve que, de acuerdo al nuevo contrato, el oferente "va a tributar como cualquier contribuyente por las comisiones que le cobre a la provincia de Entre Ríos por el servicio de agente financiero", tanto en lo que refiere a Ingresos Brutos como Sellos.



Por último Ballay resaltó que el procedimiento de licitación pública se llevó a cabo cumplimentando toda la legalidad vigente y que contó con la aprobación de los organismos de control previos y posteriores e, incluso, volvió a destacar que por decisión del gobernador se contempló la participación de la legislatura durante el trámite administrativo a través de la creación de la comisión de seguimiento.

Cambiemos tenía los votos necesarios para aprobar la interpelación sobre el proceso de la Licitación Pública N° 06/20, destinada a contratar una entidad bancaria para la prestación del servicio de agente financiero y caja obligada de la provincia. Pero, según lo que esperaban, eso iba a ocurrir recién en cuatro semanas. Dentro de dos sesiones.) la publicación de los cuestionamientos de la oposición.En su exposición, Ballay se refirió varias veces al diálogo que propició con la oposición y a la información que aportó cada vez que se le requirió. Aclaró que optó por no responder a los cuestionamientos a través de la prensa “porque la ley impedía hacer público determinadas situaciones de lo que estaba determinado en el proceso de licitación”.También cuestionó el ministro los datos contenidos en un informe elaborado por la oposición, que de alguna manera llegó a sus manos. Y se preguntó por qué los críticos no hicieron uso de las acciones previstas en la ley de procedimientos administrativos que, entre otras cosas, permite hasta la posibilidad de suspender el proceso de licitación.Ballay defendió el plazo de 10 años en la necesidad de volver atractivo el pliego a fin de sumar la mayor cantidad de interesados. Y lo vinculó con la posibilidad de recuperar la inversión que deberían hacer otros bancos (que no fueran el Bersa) si querían competir en número de sucursales, para lo cual se permitía la asociación con otras entidades y se daba un plazo de un año. “Cualquier institución que debía hacer una inversión importante para la apertura de sucursales tenía que recuperar esa inyección de capital y por eso el plazo de diez años”, argumentó.Luego transmitió su “compromiso de mejorar la atención en todos los sentidos que la institución bancaria tiene que tener, fundamentalmente, con nuestros empleados y jubilados” y enumeró las ventajas que a su juicio tiene el nuevo contrato (ver recuadro a pie de página).El primero en preguntar fue el diputado Vitor. El legislador de PRO optó por un tono moderado en su intervención. Puso el acento en que hacía una oposición “constructiva”. Pero destacó la “capacidad política” de Ballay para “desvirtuar” las críticas opositoras que no tuvieron otro objetivo que la “defensa de los intereses de los entrerrianos”.Tras reiterar que se trata del contrato “más importante del Estado entrerriano, que compromete a cuatro gestiones”, Vitor repasó las críticas que ha venido haciendo al contrato “absolutamente perjudicial para la provincia”.El legislador entiende que en los próximos 10 años, con opción a 5 más, la licitación aprobada esta semana será “cada vez más perjudicial, porque los costos de la gestión bancaria tienden a bajar y nosotros quedamos atados a un contrato que perjudica a los entrerrianos”.Como ha venido haciendo en sus críticas públicas, Vitor puso de relieve las diferencias con el acuerdo que el mismo grupo firmó con la provincia de Santa Fe donde, por ejemplo, el banco no cobra comisiones por la coparticipación y el pago de salarios, como en Entre Ríos.Vitor llegó incluso a mostrarse comprensivo de una supuesta “bajada política nacional” para continuar con el grupo Eskenazi, pero se preguntó “por qué no se defiende al Estado, a los entrerrianos y los intereses de todos”.