Los que representan a los más ricos de la Argentina, a los que les estamos pidiendo un aporte de emergencia, no se avergüencen de representarlos, porque eso también es la política. Por eso celebro este proyecto, porque sabemos a quienes representamos. #AporteSolidarioAhora pic.twitter.com/ea0xUYi7OT — Blanca Osuna (@BlancaOsunaOK) September 16, 2020

“No lleva a nadie a la quiebra”

Se espera que para la semana próxima haya dictamen de la iniciativa que se llama Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, de la que es coautor el entrerriano Marcelo Casaretto.Fueron parte de ese primer encuentro tres diputados nacionales de la provincia, Casaretto; la diputada Blanca Osuna; y el diputado radical Atilio Benedetti que se expresó en contra de la iniciativa porque afectaría a sectores de la economía que generan empleo e incluso apuntó que impactará en algunas Pymes.El excandidato a gobernador de Juntos por el Cambio aseguró que el tributo, por única vez, “tendrá un impacto negativo en todos aquellos sectores que tienen la posibilidad de invertir, de generar actividad económica y empleo. Este aporte implicará pan para hoy, pero hambre para mañana”, advirtió.En comisión sostuvo que “a todas luces se trata de un nuevo impuesto” e instó a la alerta ante “la excepcionalidad” que pueda convertirse en normalidad: “Muchos impuestos se implementaron por única vez, pero llegaron para quedarse”, dijo. En tal sentido, mencionó el Impuesto al Cheque y el Impuesto a las Ganancias, que data de la década del 30.“Es una muy mala señal para quienes creemos que en la Argentina la pobreza se reducirá cuando haya más empleo, más empresas que inviertan y se pueda ir saliendo de este círculo clientelar en el que cada vez más personas dependen de la ayuda del Estado”, afirmó Benedetti.Apuntó que la cifra de 200 millones de pesos, piso sobre el cual se aplicará el tributo, “equivale a un millón y medio de dólares, monto que es superado ampliamente por muchísimas pymes que están soportando múltiples dificultades”, señaló. Puso como ejemplo que en Chile se está discutiendo un impuesto a quienes tienen un patrimonio de 22 millones de dólares, pero acá esa cifra se reduce a 1,5 millones: “Va a terminar afectando a todos aquellos que tienen posibilidades de invertir y que están haciendo un enorme esfuerzo para soportar los efectos de la pandemia”, apuntó y adelantó el rechazo de su bancada.La diputada Osuna rebatió los argumentos de la oposición según los cuales el proyecto respondería a una intención “maliciosa” del Estado. “Me pregunto entonces, cómo se entiende que en el 2019 en Argentina hubo un 20% menos de presupuesto en Educación que en 2016. O que los recursos para el sector en el 2015 eran del 7.1% del PBI y pasaron en 2019 al 4.8. ¿Esto no es un actuar malicioso del Estado?”, fustigó al gobierno de Mauricio Macri.“Hablo de datos de Educación porque así como se ha hablado acá de los ricos que se pueden quejar o van a estar obligados a pagar, quiero poner en el medio de esta reunión a quienes no tienen otra representación que no seamos nosotras y nosotros. Estoy hablando de los chicos y las chicas del secundario, que van a ser beneficiarios de esta ley y de la aplicación del Fondo que se constituya a partir de los aportes de los ricos de la Argentina, para que quienes están quedando en el camino puedan ser acompañados”, planteó entre otros argumentos.En redes sociales, saludó el debate y remarcó las diferencias políticas enunciadas.Por otro lado, rebatió el argumento de Benedetti respecto del impacto en las Pymes, en especial en el sector del turismo. En este marco, no dejó pasar el reclamo por las impugnaciones de Juntos para el Cambio a la sesión de la Cámara en la que se aprobaron medidas de auxilio a ese sector.Casaretto, a su turno, defendió la iniciativa que lleva también su firma: “Es legal, es constitucional, no hay doble imposición, no es confiscatorio, no atenta contra la seguridad jurídica, no lleva a nadie a la quiebra, no atenta contra la inversión”, aseveró.Planteó el carácter extraordinario de la situación económica de la Argentina, en el contexto de la pandemia. Repaso la inversión del Estado para “sostener el empleo, apoyar a las empresas, preservar la actividad económica, hacer aportes para las familias”. De igual modo, repasó las políticas en moratorias y exenciones impositivas ante el impacto del ASPO.“Naturalmente que esta inversión requiere de financiamiento. Las posibilidades son siempre limitadas. O se hace mediante impuestos, contribuciones, aportes extraordinarios o se hace con endeudamiento o con emisión monetaria”, repasó las opciones.Contra la queja de sectores empresarios, y de legisladores de la oposición, Casaretto apuntó: “Tampoco le preguntan a un trabajador, a un jubilado cuando tiene que pagar el IVA, o el impuesto a las ganancias a su trabajo, no le preguntan si le cae bien o le cae mal”.“Las cargas están fuertemente concentradas en el impuesto al consumo y a eso lo tenemos que cambiar”, convocó el diputado y afirmó: “Si se quejan aquellos que tienen patrimonios personales superiores a 200 millones de pesos, a quién entonces se le puede pedir un aporte solidario en este contexto si no a quienes están en la pirámide de la sociedad”.“Este aporte es de estricta justicia”, resumió.