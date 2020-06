Redacción de Página Política De la

“En lo particular no entiendo cuál es la necesidad de intervenir en un proceso que viene por los carriles normales de un concurso de acreedores y, encima, de hacerlo en estos tiempos de pandemia en el que hay grandes dificultades con las cuentas públicas del país”, se preguntó el diputado nacional de Cambiemos.“Además de lo que habría que pagarle a los acreedores de la empresa Vicentín, para volver a hacerla funcionar hace falta mucho dinero, y estamos ante un momento muy difícil, tratando de cerrar una negociación muy compleja de la deuda y esto en vez de generar soluciones viene a generar problemas”, aseveró el titular de Tierra Greda, su empresa familiar, que pasó de hacer soja y maíz a elaborar su propio alimento balanceado, criar aves y producir carne de cerdo.Al dar cuenta de las actividades principales de Vicentín, Benedetti indicó que “la principal es la del extrusado de oleaginosas, soja, girasol, colza y la exportación de aceites, expeler y granos, elementos sobre los cuales el gobierno nacional tiene muchas formas de intervenir (regulación del valor de los granos, de los derechos de exportación, del dólar oficial), pero de ninguna manera tomando posesión de una empresa”.“No veo la necesidad de que el gobierno se embarque en una aventura comercial que, por otras experiencias, ya sabemos cómo termina”, afirmó quien fuera candidato a gobernador de Entre Ríos por Cambiemos.Por último, el dirigente radical consideró además que habría que analizar “si jurídicamente Alberto Fernández tiene atribuciones para avanzar en una intervención de estas características y si no habría una injerencia sobre el Poder Judicial que ya está interviniendo en el tema a partir de la Ley de Concursos y Quiebras.