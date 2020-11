Redacción de Página Política De la

El diputado nacional por Juntos por el Cambio dijo a: “Voy a estar alcanzado por este sistema impositivo que revalúa los bienes de trabajo. Yo estoy totalmente en contra y me pone muy incómodo porque pareciera que estoy en defensa propia, pero creo que es un mal impuesto porque caza en el zoológico y afecta a quienes generan trabajo y desarrollo económico y no a las grandes fortunas que están en los paraísos fiscales”.Juntos por el Cambio no firmó el dictamen y en su mayoría se ha expresado en contra de la iniciativa.Una investigación del periodista Juan Bracco determinó en 2011 –cuando Benedetti era candidato a gobernador- un patrimonio de 20 millones de pesos que al tipo de cambio de ese momento (unos cuatro pesos por dólar) implicaba un capital de u$s 5 millones.Con esta ley –según dice el texto que se tendría media sanción este martes - se esperan recaudar $ 300 mil millones de pesos, cuyo destino está previsto en el texto presentado: 20% para la adquisición de equipamiento médico y medicamento; 20% para subsidios a la micro, pequeña y mediana empresa; al plan de becas Progresar; 15% para el Fondo de Integración Socio Urbana; y 25% a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural.