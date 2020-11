Redacción de Página Política De la

“Colonización” fue el título que eligió el ex funcionario para su texto que publicó en su perfil de Facebook en el que comparó los hechos y sus coberturas.“En cadena nacional las canaletas locales pasaron íntegro el discurso de Biden electo presidente, que habló frente a las escalinatas de la banca Morgan, buitres si los hay, en lo que se considera un paraíso fiscal dentro del vientre de la ballena, Delaware. Hoy asumió el nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce, que ganó una elección ejemplar en primera vuelta, luego de un golpe de Estado armado por la derecha evangelista y la complicidad de la OEA que dejó en el país hermano, muertos, perseguidos, presos políticos y todo tipo de investigaciones con los ciudadanos de los pueblos originarios y los y las trabajadores/as. Asistió nuestro presidente ovacionado por el pueblo boliviano. El presidente Fernández que le salvó la vida a Evo Morales y a Álvaro García Lineras cuando el nazismo y el fascismo interno y el externo le habían puesto precio a sus cabezas”, prologó.Y enseguida agregó: “A esa hora exactamente ninguna de las canaletas argentinas estuvo transmitiendo el discurso del presidente electo. Nuestra TV Pública estaba pasando automovilismo. Senado TV: una sesión vieja del senado. Diputados TV programas enlatados viejos”.Para el ex ministro, “la sangre de los pueblos latinoamericanos, sigue invisibilizada, mientras que los fuegos de artificio del imperio, son transmitidos en cadena nacional e internacional. Eso es la más clara colonización mental e identitaria. Hay un absoluto sometimiento a la política de los opresores, hasta en el más mínimo detalle. No sólo se trata de plata”, apuntó.“Es voluntario. Hasta pareciera que es placentero dejarse violentar por lo buitres. Ser tilingo e idiota ejerce una paz en buena parte de la sociedad. Bueno, Macri fue presidente no, es claro por qué”, cerró.