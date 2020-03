Redacción de Página Política De la

El mandatario dio a conocer las últimas medidas implementadas por la provincia para proteger a los entrerrianos del coronavirus. Durante su mensaje expuso detalles de la suspensión de clases, el funcionamiento de los comedores escolares y los últimos datos epidemiológicos.Acompañado por las ministras de Salud, Sonia Velázquez, de Desarrollo Social, Marisa Paira, y el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, Bordet recordó que desde el gobierno de Entre Ríos se está “trabajando articuladamente con las demás provincias y el gobierno nacional”, “tomando medidas que son concordantes” en el marco de “un sistema integral de salud”.A raíz de la decisión de suspender la presencialidad de los alumnos en las escuelas entrerrianas hasta el 31 de marzo, Bordet adelantó que se está trabajando “para que los chicos no pierdan contenidos educativos”. Reiteró además la importancia de “evitar la circulación innecesaria” y apeló a la “responsabilidad” individual de todos y todas, “tomando las precauciones que son necesarias”.“Dispusimos muchas medidas para evitar la aglomeración de personas en distintos lugares pero también es muy importante el autocuidado, el cuidarnos responsablemente a nosotros mismos”, resaltó el mandatario.En ese marco subrayó que “estamos trabajando para poder llegar a todos los chicos y personas con factores de riesgo con nuestras políticas alimentarias, como así también con todos nuestros efectores de salud para poder mitigar los efectos que la circulación del virus está causando”.“Es una etapa en este momento de contención y por eso queremos tomar todas las previsiones necesarias. Hemos tomado contacto con las personas que viajaron al exterior, a países donde está circulando el virus y han llegado nuevamente a sus hogares”, dijo y detalló que “los grupos de Epidemiología fueron a visitarlas para pedirles que hagan la cuarentena, tal cual lo indican las prescripciones. Estamos cuidando a la población y necesitamos también del auto cuidado. Cuanto más a conciencia trabajemos, menos serán los efectos que produce la circulación del coronavirus”.Finalmente, Bordet afirmó: “Quiero significarles que permanentemente vamos a estar informando a la población de Entre Ríos de todas las medidas que vamos a ir adoptando. Esto es muy cambiante. Cada hora, cada espacio de tiempo, hacen que varíen las condiciones y ahí estaremos informando para que toda la ciudadanía entrerriana tenga acceso a las nuevas disposiciones que se lleven adelante”.Por su parte, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, se refirió a la situación epidemiológica actual. Detalló que ingresamos en la semana epidemiológica Nº 12, e indicó que "al día de hoy no varió el número de casos. Tenemos un sólo caso confirmado e informado el día viernes pasado, y que está clínicamente muy bien y está en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".Precisó que hay siete casos en estudio a confirmar y cuatro descartados. "En este momento la provincia se encuentra en una etapa de contención, tan necesaria e importante para dar cuenta de la prevención. Es ahora el momento para contener el efecto de transmisión del virus en la población"."Apelamos a esta responsabilidad individual del autocuidado para realizar un efecto colectivo en toda población. En ese sentido, nos hemos dado un trabajo integral con todas las áreas de gobierno para desarrollar una política integral en relación a este componente epidemiológico", sostuvo Velázquez.Detalló que se trabaja con todos los equipos de Salud y de la seguridad social de la red pública y privada. "También nos estamos dando todas las medidas a través del Comité de Organización de Emergencia en Salud (COES), oportunamente creado para poder monitorear la situación y la información que brindó el área de migraciones para llegar a los entrerrianos que han regresado de viajes del exterior, sobre todo de aquellos países de circulación activa", informó.Mencionó que durante el fin de semana se trabajó en un área de acompañamiento durante las 24 horas, además de emitir recomendaciones para adoptarse en las diversas áreas. "En este momento, hay áreas como la de Transporte, Turismo y Producción en el desarrollo y estrategias específicas para acompañar esta política de trabajo que nos encomendó el gobernador Bordet".Por su lado, la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, dijo que desde la provincia se garantiza el acceso a la alimentación en todos los comedores escolares de nuestras niñas y niños."Hemos organizado una logística que posibilitará que en los 1.000 comedores escolares que tiene la provincia puedan ir los padres, madres, tutores, una persona adulta a retirar el almuerzo, alrededor de las 12.30”, explicó.“Cada institución educativa irá dando las precisiones. Para ello cada uno tendrá que llevar un recipiente, el cual es higienizado de acuerdo a las medidas que nos indicó el Comité de Emergencia, y en el cual se distribuirá la comida", precisó la ministra de Desarrollo Social.Además, indicó que lo dinámico de la situación hace que "vayamos evaluando constantemente en esta semana qué ajustes o qué situaciones especiales debemos ir atendiendo que se nos pueden ir presentando en los distintos comedores".Por otra parte, dijo que se está acompañando e invitando a los distintos comedores comunitarios de la provincia a también poder resolver el tema a través de viandas que evita la acumulación de personas en un espacio físico para poder recibir la alimentación.Por otra parte, la ministra de Desarrollo Social sostuvo que "se está trabajando con los hogares de ancianos y difundiendo a las organizaciones de cuidado las pautas y criterios para fortalecer entre todos, en esta etapa las mayores medidas de cuidado y evitar así la propagación".A su turno, el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, recordó la resolución Nº 674 emitida anoche a través de la cual la provincia adhiere a la decisión del gobierno nacional de suspender las clases."Esto no es un período de vacaciones, se suspende la presencialidad en el aula de los alumnos y estudiantes y por eso apelamos a la responsabilidad, compromiso de la comunidad educativa, de docentes, y fundamentalmente de la familia que será muy importante en este período", expresó.En ese sentido, aseguró que "para garantizar la tarea vinculada al trabajo pedagógico de los niños, niñas y adolescentes en sus casas elaboramos una propuesta que se llama Contenidos en Casa” y señaló que “esta mañana, cada una de nuestra escuelas recibió un documento que orienta la organización institucional de la escuela. Es decir, otorga dentro de la autonomía que cada institución tiene, la forma en la cual trabajarán cada uno los actores de la escuela en función de la heterogeneidad que tienen las diferentes instituciones de nuestra provincia”.En cuanto al segundo documento enviado a las escuelas, el presidente del CGE sostuvo que tiene que ver con propuestas específicamente curriculares que están elaborando cada una de las direcciones de nivel y modalidad. "Se están difundiendo a través de los canales institucionales, pero fundamentalmente a través de la plataforma del portal AprendER que es la herramienta que tiene el gobierno de Entre Ríos para elaboración de propuestas multimedia", detalló.Indicó luego que "esto se acopla a la estrategia que diseñó el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación de la Nación y que se llama Seguimos educando, el cual contempla este mismo mecanismo de educación virtual". Detalló luego que incluye contenidos televisivos, y a los cuales se agregó la televisión abierta a través de los canales Paka Paka y Encuentro.Luego se refirió a la posibilidad de acceder gratuitamente a las páginas que disponen estos contenidos. "Eso hace mucho más universal el acceso", remarcó.Por último, insistió en que las escuelas estarán abiertas, no sólo para garantizar el comedor escolar, y en que los docentes tendrán que estar atentos y en contacto permanente con las familias y alumnos/as. "Para eso hay mucho material en las escuelas, las bibliotecas y todos aquellos dispositivos presencial que ayude que estos días encontremos la forma de estar lo más cerca posible de nuestros niños entrerrianos, más allá de la distancia física", concluyó.