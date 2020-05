Economía entrerriana

Gobierno y oposición

“En el marco de una crisis que se provoca por un fenómeno global como el que estamos viviendo, y donde hay que buscar recursos, los impuestos que se apliquen tienen que tener esta progresividad. Estoy de acuerdo en que se lleve adelante de manera progresiva el cobro de impuestos a quienes más tienen. Esto me parece que es lo más equitativo en una sociedad donde muchas personas han perdido su trabajo o la mitad de su salario. El esfuerzo deben hacerlo los que más tienen”, dijo en apoyo a la iniciativa del impuesto a las grandes fortunas que tiene en agenda el Congreso de la Nación.En cambio, remarcó que no es proyecto del gobierno la propuesta de la diputada oficialista, Fernanda Vallejos, se propiciar la participación accionaria del Estado en las empresas a las que auxilia en el marco de la pandemia.El Gobernador fue consultado por el sector agropecuario, exceptuado de la cuarentena desde sus comienzos. “Están trabajando a pleno. Nunca han parado sus actividades. La principal economía regional que hay en la provincia es el sector avícola. Nuestros pollos se exportan a más de 60 países. En la provincia se faenan un millón y medio de pollos por día. Se ha mantenido. Lo que es el rubro frigorífico de carne vacuna también. Lo que es cerdo, que está menos desarrollado, viene creciendo. Todas las cadenas han funcionado. Lo que es agricultura también. Las cosechas han finalizado. La soja no tuvo el mismo rendimiento que el año pasado, que fue excepcional, pero estuvo muy bien. El sector productivo ha podido llevar adelante sus actividades”, repasó.Remarcó que la fase de la emergencia por la que atraviesa la provincia ha permitido que “más del 90% de la industria esté habilitado y el sector de comercios y servicios esté en un 75%”. Y manifestó su preocupación por el turismo que “en Entre Ríos tiene una importancia determinante. En especial, los centros termales. Está todo cerrado”.Repasó las actividades que faltan por abrir, que han planteado la necesidad de poder trabajar con un protocolo acorde, y reiteró el dato que ya ha dado en medios entrerrianos y que indica que la recaudación en Entre Ríos cayó en un 50%.Bordet fue consultado por las voces que desde la oposición han puesto en cuestión el modo en que se pilotea la pandemia en la Argentina. El mandatario entrerriano puso el acento en marcar la distinción entre los que tienen y no tienen responsabilidades de gobierno.“Los que tenemos responsabilidades institucional hemos trabajado con un mismo criterio. Tanto gobernadores de la oposición como del oficialismo. Lo mismo me pasa en la provincia. Los intendentes, independientemente del partido que sean, tratan de resguardar la salud de la población. Las diferencias surgen siempre de algunos sectores que están afuera de la gestión y ven la posibilidad de generar acciones políticas que hoy no encuentran una canalización de aceptación social”, cuestionó.Dijo que “se plantean estas posiciones para buscar generar diferencias políticas. Pasa siempre. Pero no es lo que debería ocurrir en este momento que hay una situación de salud pública que está en juego. Hay una población que está expectante de que se resuelvan los problemas y no de que se discuta. De todos modos, creo que es interesante el hecho de poder debatir los temas y que no haya una posición única. Pero el hecho de plantearlo como algo fundamental y alentar movidas públicas como lo de las cacerolas, no conduce a la resolución de los problemas”.“Lógicamente podemos tener diferencias, que siempre van a existir porque pensamos diferente y por eso estamos en espacios políticos distintos -concedió-. Más allá de estos hechos puntuales, en el contexto global de la pandemia se está de acuerdo. Si vamos a evaluar, la decisión del Presidente de prorrogar la cuarentena para el día 7 de junio ha tenido un apoyo unánime de todos los gobernadores y del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En lo macro estamos todos de acuerdo”, resumió. Aquí, la entrevista completa