La continuidad de los juicios de la última dictadura militar durante la pandemia evidencia el compromiso con los derechos humanos que esperamos se continúe en otras causas pendientes para seguir consolidando nuestra democracia y el proceso de #MemoriaVerdadYJusticia. — Gustavo Bordet (@bordet) May 14, 2020

La sentencia incluyó varias perpetuas para los represores de la patota que comandó el ex jefe de Policía rosarina, Agustín Feced, en la última dictadura cívico-militar. Entre otros hechos se investigaba el secuestro y desaparición del entrerriano Eduardo Germano.El gobernador Gustavo Bordet saludó las condenas a los seis represores y valoró que se pueda dar continuidad a los juicios de la última dictadura militar durante la pandemia, lo que evidencia “el compromiso con los Derechos Humanos que esperamos se continúe en otras causas pendientes para seguir consolidando nuestra democracia y el proceso de #MemoriaVerdadYJusticia”, resaltó.Fueron condenados a la máxima pena los ex agentes del exservicio de Informaciones de la Policía de Rosario Mario Alfredo Marcote, José Rubén Lofiego, Ramón Rito Vergara, Telmo Ibarra, Carlos Scortechini y Ernesto Vallejo.Los acusados fueron encontrados culpables por delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, imposición de tortura agravada, abuso sexual y asociación ilícita. Fueron cometidos en el centro de detenciones clandestinas ubicado en Dorrego y San Lorenzo (ex Jefatura).El juicio se inició en abril de 2018 y analizó los delitos adjudicados a efectivos de la Policía de Rosario durante la última dictadura, cometidos contra 188 víctimas del Terrorismo de Estado.El Tribunal Oral Federal (TOF) 2, integrado por la jueza Lilia Carnero y los jueces Aníbal Pineda y Eugenio Martínez, señaló que los crímenes cometidos en el ex Servicio de Informaciones por los condenados “además de configurar la categoría de delitos más severamente penados en el orden jurídico internacional, constituyeron una de las etapas más oscuras en la historia de nuestra República, absolutamente descalificables desde el plano moral, ético y humano, contrarios a los principios e ideales que inspiran y fundan a toda sociedad civilizada”.La sentencia del TOF “también debe servir como reparación histórica a las víctimas enumeradas en el veredicto, contra quienes se encuadraron de forma coordinada casi todas las instituciones en aquella nefasta época de la historia de nuestro país”.Los jueces dejaron también como reflexión “una autocrítica como sociedad, por haber permitido que se llegase a tal extremo de barbarie e irracionalidad, para que en el futuro no se repita esa tragedia”.“Esta reconstrucción histórica nos debe servir para recordar a diario que la vida en sociedad jamás puede dejar de ser democrática, plural, inclusiva y tolerante de la divergencia y opinión contraria”, señalaron y agregaron: “Es necesario instar al Estado a continuar con la búsqueda por intentar dilucidar el destino final de las víctimas aún desaparecidas”.