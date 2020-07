Estable, por ahora

Costo Hay una incógnita que quizá sólo un sondeo serio –de esos que rara vez se hacen en la provincia- podría responder: cuál es el verdadero costo que paga Bordet con una ley de emergencia que afecta a terratenientes, banqueros, dueños de droguerías. Cuánto paga, en especial, al afectar ingresos de activos y pasivos que cobran del Estado más de 75 mil pesos por mes, cifra a partir de la cual y, de modo progresivo, se elevan aportes para paliar el dramático déficit de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.



Efectivamente son pocos, no más del 15 % de activos y pasivos los que tienen un ingreso nominal mensual de más 75 mil pesos. Sería interesante medir como ve a esta ley de emergencia el resto de los empleados públicos y jubilados. El 85% restante. Una cosa es la imagen que ofrece la resistencia de la cúpula gremial (que por otro lado no puede sino oponerse a una afectación salarial, por más progresiva que fuera) y otra lo que ocurre en las bases.



También resultaría valioso conocer que piensan los trabajadores del sector privado. Sobre todo los autónomos, que dependen de sí mismos para conformar un ingreso mensual; que son los que más mal la están pasando con esta pandemia y que siempre han visto como “privilegiados” a los estatales, no ya por el monto sino por la seguridad de sus ingresos, llueva, truene o venga una pandemia que los obligue a guardar cuarentena en sus casas.



El aumento del impuesto Inmobiliario a los campos de más de 1.000 hectáreas sólo puede enojar a sus propietarios (un ínfimo número) y sumar adhesiones por izquierda. Y la crítica que señala que el incremento de Ingresos Brutos a los bancos y las droguerías (como el gravamen que se pretende para las plataformas digitales) se terminará trasladando a los consumidores en general sin distinciones, es en principio un asunto que no resulta tan sencillo de comunicar.

Bordet no tiene enfrente a una oposición que juegue a su desgaste, porque Cambiemos de Entre Ríos no tiene halcones. No hay aquí el equivalente provincial a una Patricia Bullrich, un Miguel Angel Pichetto o un Fernando Iglesias. No hay un Mauricio Macri. Algunos son más ásperos en los términos y alcances de sus críticas (por caso, Esteban Vitor en el PRO, Eduardo Solari en la UCR). Pero, al final del día, todos los actores políticos de la oposición con representación parlamentaria terminan siendo dialoguistas.En general, en Entre Ríos no hubo una oposición dura. Ha sido más bien amable con Bordet. Tuvo que venir una ley de emergencia para que, de un modo más explícito, despierte al conjunto de los legisladores en su rol opositor.Por ahora, no hay dudas que Bordet es quien manda en el peronismo entrerriano. Lo demostraron los legisladores del PJ que, a pesar de los pataleos internos, terminaron compartiendo, con su voto, el costo de una ley de emergencia que puso a todo el arco gremial provincial en contra del oficialismo. Que contaminó la alianza política que buena parte de esa dirigencia gremial tiene con el peronismo.El par de abstenciones kirchneristas pretendieron ser testimoniales, pero no aportaron más que confusión ¿Qué significa abstenerse en un caso como este y sólo en el voto en particular? Y el ajuste contó con el voto positivo hasta del principal referente de La Cámpora, el diputado Juan Huss, a quien ni siquiera pudo persuadir su propio padre, Mario, un viejo referente de la lucha de los pasivos estatales que se vieron afectados con la ley de emergencia.En Entre Ríos, no hay un jefe o jefa kirchnerista. Quien ocupaba ese espacio, el ex gobernador Sergio Urribarri, ya había perdido predicamento en el peronismo (y votos en el electorado) por su enorme desgaste derivado de sus causas por corrupción. Premiado con la Embajada en Israel, ahora ni siquiera está en el país. El diputado provincial Julio Solanas pasó –sin escalas- de diputado nacional que no respondía a Bordet y virtual candidato a gobernador kirchnerista, a acompañar con rigurosa disciplina las políticas del Gobernador en la Legislatura. Hace tres semanas, puso la cara en el debate legislativo por la Emergencia Solidaria.El kirhchenrismo no tiene tanto peso en Entre Ríos. Quedó demostrado en las cuatro elecciones del año pasado: Bordet compartió una buena porción del electorado con Macri. Uno ganó la elección provincial, el otro la nacional. No obstante, los kirchneristas fueron los que quedaron al frente de las delegaciones entrerrianas de los entes nacionales. Y para el armado de las listas legislativas de 2021 aspiran a tener el rol protagónico del que carecieron en las elecciones de 2019.Al menos por lo que se observa en la superficie, Bordet ha logrado mantener el curso sin mayores sobresaltos políticos. Lo ayuda un inédito contexto de crisis que iguala a todos los gobernantes, en todos sus niveles y colores políticos, y una restricción sanitaria que anula a la calle como escenario de reclamos.Pero sobre todo lo ayuda el extraordinario auxilio financiero que viene recibiendo de la Nación y que ha hecho que en mayo la provincia revirtiera su déficit para alcanzar un superávit de unos 50 millones de pesos, en medio de un brutal derrumbe de la recaudación.Por eso es que la oposición ve a un Bordet “cómodo” con la pandemia. Porque ha reducido los gastos de un Estado que funciona a media máquina (más allá de que hayan subido los gastos para atender la emergencia, básicamente en Salud y Seguridad); le permite comprar por contratación directa; ajustar salarios por inflación y suspender todo dispositivo de actualización de haberes distinto al que se acuerde en las paritarias (el artículo 10 de la emergencia), como oportunamente explicóen la siguiente nota:La queja de los intendentes se mantiene, aunque bajó los decibeles que tenía al inicio de la cuarentena. En general, los municipios presentan cuentas más equilibradas que la provincia y por eso pueden hacer frente a la emergencia, a pesar de recibir menos ayuda de la única fuente posible hoy en el país: la emisión. Dicen que deberían recibir al menos el triple de lo que les ha convidado Bordet (el 16% de 7.400 es 1.184).El problema de Bordet no es -por ahora- el frente político. Habrá que ver que pasa el día que deje de llegar el auxilio financiero de la Nación. La emisión tiene un límite.Muchos creen que la razón principal de una ley de emergencia que no alcanzará a recaudar en 12 meses (2.200 millones) lo que cayó la recaudación del primer semestre de 2020 (3.300 millones), fue más política que económica: enviar una suerte de mensaje al presidente Fernández para que vea que en Entre Ríos se intentó todo y que la resistencia al ajuste no permite hacer más nada desde el Ejecutivo provincial. Que estamos a merced del auxilio nacional.