Habilitaciones

Bordet mencionó que, "tanto Nación como provincia, priorizan el cuidado sanitario de la población". No obstante, dijo que observó cierta "tendencia nacional y provincial de dirigentes políticos de la oposición que aprovechan una situación para posicionarse. Es irresponsable en un momento que hay que trabajar mancomunadamente y dejando de lado diferencias ideológicas para superar una situación inédita. No es un año electoral. Tenemos que trabajar con otros criterios en momentos que la sociedad nos requiere", cuestionó, en referencia a las tensiones que se registraron con referentes de la oposición, como el intendente de Crespo, Darío Schneider.Consultado sobre las próximas habilitaciones, Bordet adelantó que "se está pensando en una etapa siguiente que tenga que ver con habilitaciones recreativas porque los sectores industrias y productivo están el 100 por ciento habilitados. El sector comercial y de servicio, más del 90 por ciento está habilitado".Los "pocos rubros que no están habilitados, son los que tienen que ver con la alta concentración de gente, con mucha densidad, y es lo que hace que haya mucho riesgo de contagio. Tengamos en cuenta que estamos al lado de Buenos Aires. Tenemos controles estrictos en el puente Zárate-Brazo Largo, pero no podemos controlar a todos los entrerrianos que van y vienen porque a veces pasan sin síntoma como ocurrió en los dos últimos casos", precisó al hacer referencia a los entrerrianos que se trasladaron a vender frutas o comprar verduras en el mercado central y regresaron contagiados a Chajarí y San Justo, respectivamente."Después eso genera focos de contagio en esas ciudades y eso implica que se tenga aislados para evitar los contagios. En este momento más de 30 personas en Chajarí, y más de 60 en la zona de San Justo para no tener circulación activa del virus. Hay un trabajo muy grande y cuesta mucho realizar el control. Por eso es tan importante que más allá del esfuerzo que haga el Estado, el autocuidado y la responsabilidad individual de cada persona, a la ética ciudadana que cada persona tiene que tener para cuidarse así mismo y no contagiar a una comunidad", insistió.En materia recreativa, "se están estudiando todas las propuestas que realizan los diversos sectores. Siempre hemos escuchado a todos los que nos han planteado habilitaciones. Hoy tenemos en análisis una cantidad de pedidos, pero se trabaja en línea con las recomendaciones que hace el COES, el Ministerio de Producción y la Secretaría de Deportes. Escucho a todos, y en base a eso, junto a mi equipo se toman las determinaciones necesarias", detalló."Si se tiene esta situación controlada y sin desbordes, se habilitará rápidamente la mayor parte de la actividad, pero depende de nosotros y es la responsabilidad de cada uno que es donde el Estado no puede llegar", concluyó.