, Jorge Fontevecchia, en su tradicional reportaje que se publica los domingos. El Gobernador dejó declaraciones (y afirmaciones) interesantes sobre un tema que se mantiene en la agenda: la trama por la cual Luis Félix Etchevehere adquirió a precio vil hectáreas que pertenecían a la Escuela Agrotécnica Nº 151 en el paraje “El Quebracho” durante el tercer mandato de Jorge Busti. Luego de la venta, como si fuera poco, la reconocida familia usurpó otras hectáreas.El 18 de noviembre pasado, en una visita oficial a Santa Elena, el mandatario anunció que iba a investigar lo que sucedió con el establecimiento educativo. “Quiero ser muy claro en este sentido, nosotros como Estado tenemos la obligación de reclamar por las tierras que nos pertenecen y vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que quienes usurparon esas tierras las devuelvan a la escuela que es su legítima propietaria; y a los alumnos que son los que hacen allí sus prácticas y tienen una posibilidad de futuro”, afirmó ante la comunidad de Santa Elena.Según pudo saber, Fiscalía de Estado ha reunido toda la documentación perteneciente a esas tierras y sólo queda constatar con un agrimensor si se condice con la propiedad que fue adquirida por la familia Etchevehere en un marco de tumultuosas jornadas llevadas a cabo en 2007 con movilizaciones que protagonizaron organizaciones sociales y gremios.Fontevecchia se interesó por ese tema y lo consultó. La respuesta de Bordet fue: “Este campo perteneció en primera instancia a la fábrica Bovril, un frigorífico inglés, y después le compraron a un precio muy bajo al Estado entrerriano las tierras. Después se tomaron más tierras que correspondían a una escuela agrotécnica”.Busti, activo todas estas semanas cuando las balas le picaron cerca, dejó trascender que él lo único que él hizo fue acatar lo que decidió un “consejo de tasación”, dictamen que fue ratificado por el Tribunal de Cuentas, que en ese momento, recuerda el ex gobernador, tenía como integrante a Elvio Bordet, padre de Gustavo.La novela en el campo Casa Nueva, con las figuras de Dolores Etchevehere y Juan Grabois, destaparon otra olla tras 7 años de quietud judicial: la causa en la que se investiga el vaciamiento de. Los principales imputados son los integrantes de la familia Etchevehere (Luis Miguel, Juan Diego, Sebastián y Leonor Barbero Marcial); y Walter Grenon, empresario mutualista que se hizo cargo del paquete accionario mayor a instancia de Sergio Urribarri para apropiarse de la línea editorial del matutino. Hace poco, el santafecino fue noticia por ser el principal aportante de la campaña presidencial de Alberto Fernández., quizás por primera vez. Fue cuando los consultaron si los gobiernos “compraban el beneplácito y las posibles críticas del diario con alguna ventaja económica a la familia Etchevehere”.-No todos, pero fue una práctica habitual para poder tener beneficios desde el Estado.El Gobernador reconoció que tras los 80 despidos en 2018, “el diario quedó en una situación realmente muy precaria y sigue estando así”.En las últimas horas, los trabajadores despedidos emitieron una carta abierta en la que cuestionan el accionar del Poder Judicial, pero también al gobierno provincial.En el primer caso apuntaron al juez Ángel Moia, por haber “prorrogado los plazos a los administradores de la firma para celebrar un acuerdo que permita saldar la deuda, sin que los ex trabajadores hayan obtenido un resarcimiento acorde; sólo migajas y vanas promesas”, dice el texto.Sobre el segundo punto, los ex trabajadores (periodistas y gráficos) denunciaron que durante todo “el tiempo de dilación sólo se ha alimentado una bicicleta de saqueo de fondos de publicidad del Estado provincial, único financista de los restos de este cadáver llamado. Primero fueron los gestores de El Litoral de Santa Fe, con el engaño de una posible opción de compra por parte del grupo que comanda Nahuel Caputto, que derivaron millones de pesos a sus arcas. Ahora reaparece Ramiro Nieto, representante de una supuesta mayoría accionaria de NEA Capital Creativo, la SA que maneja la empresa junto con la minoría de la familia Etchevehere, pero que tan solo es el mascarón de Dios sabe qué funcionarios públicos trastornados por algún sueño entrerriano”.Según la información a la que accedieron los ex trabajadores, el Estado provincial adeuda al matutino 17 millones de pesos, “remesas que ahora esperan ser giradas desde la Dirección General Administrativo Contable de Entre Ríos para alimentar a los buitres de siempre”. Tienen razón.Una empresa vaciada, de las que se desconoce a ciencia cierta quienes son los verdaderos dueños, que reciben fondos del Estado. Ante ese cuadro, los ex trabajadores solicitan la quiebra y que la Justicia liquide los cuantiosos bienes y propiedades de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora de, y pague las indemnizaciones de ley.