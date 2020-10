Redacción de Página Política De la

El Gobernador destacó que ve al presidente “conduciendo este proceso político” y resaltó el apoyo de sus pares al gobierno nacional “desde el primer día”. “Hay una vocación política de construir una Argentina federal”, expresó y adelantó: “Proponemos una construcción colectiva, un proyecto de unión nacional para salir de una situación realmente muy compleja”.Al término del acto que se realizó en la sede de la CGT en Buenos Aires, Bordet explicó que el “espaldarazo” que manifestaron los ciudadanos durante la jornada “tiene dos lecturas: una hacia adentro del Frente de Todos, donde consolidamos esta construcción política que ganó las elecciones el año pasado y que hoy está gobernando; y también hacia la sociedad: para demostrar que hay un gobierno preocupado por resolver las prioridades más urgentes, y que lo está haciendo, lo está realizando en el medio de la crisis mundial que genera la pandemia”.En ese marco, anticipó que “se viene una etapa de reconstrucción nacional. Y ahí tenemos que estar todos, tenemos que ser convocantes. Eso es lo más importante”, apuntó y afirmó: “Este 17 de octubre reafirma la fortaleza de Alberto y Cristina para generar un proceso de recuperación nacional que ponga a la Argentina de pie, con criterios de unión nacional”.El Gobernador valoró la decisión de Fernández de construir “una Argentina donde estén representados los 24 distritos”. Además recordó que, “cuando tocaron épocas difíciles realizó una convocatoria muy amplia, sin distinción entre gobernadores oficialistas y opositores”, apuntó.Y agregó: “Hubo una unanimidad de criterios cuando hubo que enfrentar en el comienzo de la pandemia y esto se ha mantenido así. Esto habla a las claras que hay una vocación política de construir una Argentina federal”, señaló y enmarcó en esa decisión “el acompañamiento que realizamos para fortalecer, justamente, el liderazgo de nuestro presidente y nuestra vicepresidenta”.En referencia al acto de celebración del Día de la Lealtad, Bordet consideró que “era todo un desafío organizar un acto en estas circunstancias para conmemorar el 17 de octubre”, y evaluó que “se ha cumplido con el objetivo de poder conectar a miles de argentinas y argentinos en todo el país”.Coincidió con el presidente en que no fue “un acto para responder”, porque “hoy es un día fundacional en el peronismo y siempre lo celebramos, aún en épocas muy difíciles”, y recordó que el peronismo es un movimiento “basado en criterios de unidad, de amor, que son la antítesis de lo que le tocó vivir en otras épocas de la historia en las que sufrió el odio, la proscripción, prohibiciones y desapariciones”. “Pese a todo esto nunca fuimos un partido, y menos cuando estamos en gobierno, que se base en odios y rencores”, advirtió.Por último, Bordet se refirió a las demás fuerzas políticas y sostuvo que “hay una oposición que es constructiva, que está llevada adelante por quienes tienen responsabilidad de gobierno en cada uno de sus distritos y sus territorios. Siempre hemos encontrado diálogos, y nos hemos propuesto salvar diferencias. Pero por otro lado se ve una oposición que tiene visos realmente muy reaccionarios, que generan permanentemente odio, y que a través de distintos ámbitos no reconocen a un gobierno que ha sido democráticamente elegido y que está gobernando en medio de una crisis inédita en la República Argentina”.“Entendemos que así no se construye. La Argentina se construye con consensos y esto es lo que el presidente desde el primer día viene buscando y también por los cuales trabajamos intendentes, intendentas, gobernadores, gobernadoras, y los legisladores y legisladoras en el Congreso Nacional”, concluyó Bordet.