Infraestructura y 180 días de clases Por otra parte, Bordet también subrayó: “Hemos invertido mucho en infraestructura educativa” y contó que había invitaciones a invitaciones a iniciar el ciclo lectivo en Concordia, donde se inaugura el nuevo edificio de una escuela, y en el renovado edificio del Colegio Clavarino de Gualeguaychú.



“Pero también hay que discutir a dónde vamos con la educación, cuál es la educación de excelencia y cómo alcanzamos esa calidad educativa”, refirió y destacó la realización, la semana pasada, de las III Jornadas Regionales de Educación donde participaron más de 3.000 docentes de toda la provincia.



“Lo salarial es fundamental, pero no alcanza. Hay que ver cómo le garantizamos a nuestros chicos que se cumpla el calendario escolar”, agregó Bordet y contó que al tomar conocimiento de que no se habían incorporado los 180 días de clases, decidió hacerlo. Sin embargo “también hubieron quejas de algunos sectores gremiales porque se estiraba el calendario”, citó.



“Lo que hay garantizar son esos 180 días. Lamentablemente ya empezamos con tres menos por esta semana de paro y sin duda puede haber algunos otros días más de medidas de fuerza que lo único que se logra es perjudicar a nuestros chicos”, continuó.



Además, explicó que en la sociedad actual “el conocimiento es clave y es vital para acceder a puestos de trabajo, porque es el principal capital que poseen las personas”. “La sociedad que viene es la sociedad del conocimiento, y quitarles ese conocimiento a nuestros chicos la verdad que no ayuda para nada”, remarcó.

“Creo que hay que poner, primero, por encima de todo a nuestros alumnos y después ponernos de acuerdo”, sostuvo Bordet acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta, el intendente de Seguí, Gerardo Heberlein, ministros, legisladores y funcionarios. También sostuvo que “hay que garantizar los 180 días de clases”.“La verdad que resulta sorprendente, porque nosotros cumplimos con todo lo acordado en la paritaria pasada, y dimos un aumento totalizando anualizado del 57,6 por ciento que está muy por encima de la inflación que fue del 53,8 por ciento”, recordó el mandatario. Y agregó: “Entiendo que no hay motivo para tomar medidas de fuerza, el paro afecta a nuestros chicos en las escuelas”.En esa línea, Bordet explicó que el paro “produce una brecha entre los chicos que van a la escuela pública de gestión privada y los que tienen estas medidas de fuerza en la educación pública. Lo único que perjudicamos es la educación pública”. Y enfatizó: “Soy un defensor de la educación pública porque le debo mucho: hice mi escuela primaria, secundaria y la universidad siempre en la escuela y las universidades públicas. Entonces creo que una forma de devolverlo a esto es trabajando para mejorar la calidad educativa. Es lo que nos convoca”.Previo el acto, Bordet también resaltó que “hoy el nivel salarial que habíamos acordado en la paritaria pasada fue perfectamente cumplido; estamos cumpliendo con el pago de haberes, con el último aumento que dimos se cerró lo que habíamos previsto para el 2019, y también cumplimos con tener la paritaria abierta. A partir del próximo viernes comenzaremos a reunirnos para ver cómo avanzamos en una negociación salarial”, puntualizó.En este último punto, el Gobernador puso de relieve “el contexto que tiene hoy la provincia, dentro de lo que es el país” y remarcó que “es realmente muy complejo”.“El año pasado tuvimos una recesión brutal fruto de las políticas que aplicó el entonces presidente (Mauricio) Macri que dejó devastadas las cuentas fiscales de las provincias y hemos tenido una caída de ingresos fenomenal respecto de la inflación. Estamos 12 o 13 puntos debajo de la inflación, mientras que los salarios en Entre Ríos están por sobre la inflación”, describió y definió: “ Hay que cuidar los recursos que son de todos los entrerrianos, y esto es manejarlo con mucha responsabilidad. Fruto de las negociaciones veremos cómo avanzamos, pero entiendo que no hay motivo para tomar medidas de fuerza”.Además, Bordet pidió revisar las metodologías como las medidas de fuerza “porque no es esta la forma de solucionar un conflicto sobre todo cuando hay un gobierno que da acabadas muestras de cumplir los acuerdos y de llegar rápidamente a acercar posiciones”.“Lo digo con todo respeto porque he sido docente, porque respeto profundamente la tarea que hacen los docentes en todo el país y también respeto a los dirigentes de las asociaciones gremiales docentes de la provincia”, aclaró el mandatario.En ese contexto ratificó que la provincia realizará descuentos por días de paro, “porque nosotros hemos cumplido y estamos cumpliendo: Las paritarias están abiertas no hay ningún motivo para que se interrumpa el ciclo lectivo y para que los chicos se queden sin clases. Nosotros garantizamos el derecho a huelga, pero también los días no trabajados los vamos a descontar”.Acompañaron también al gobernador, los ministros de Economía Hugo Ballay, de Planeamiento, Luis Benedetto, de Gobierno, Rosario Romero, de Desarrollo Social, Marisa Paira, de Producción, Juan José Bahillo, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, la diputada Nacional, Mayda Cresto, los diputados provinciales Ángel Giano, Gustavo Zavallo y Diego Lara y el senador provincial, Juan Carlos Klos.