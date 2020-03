Redacción de Página Política De la

Pidió a todos los entrerrianos “que no se dejen llevar por noticias que a veces se publican en redes que son falsas y generan confusión. Tenemos que trabajar con mucha responsabilidad y pensando que si hacemos lo que corresponde, que es resguardarnos en nuestros hogares, las posibilidades de contagio son mucho menores y los efectos negativos de esta pandemia también serán mucho menores”.“Le digo a los entrerrianos que nuestro gobierno va a estar presente y vamos a estar trabajando codo a codo para evitar males mayores que esta pandemia nos puede traer”, indicó.El mandatario adelantó que habrá severidad en los controles sobre el aislamiento social preventivo y obligatorio en la provincia, y que la Policía de Entre Ríos trabajará en articulación con las fuerzas nacionales.Agradeció la seriedad y el compromiso del equipo de salud y los agentes sanitarios ante la emergencia, destacó que se están comprando respiradores para contar con más camas de internación, y recordó que se está habilitando el Hospital de la Baxada en Paraná y que se está “poniendo a punto” el del Bicentenario en Gualeguaychu “para tener toda la capacidad del sistema sanitario al servicio de los entrerrianos”.También remarcó que se trabajará en medidas para morigerar el impacto de la pandemia en la economía formal e informal.“Hoy el presidente ha decretado el aislamiento social obligatorio de todas las personas en sus domicilios para evitar la propagación del virus” explicó Bordet y adelantó que desde la Policía de Entre Ríos se actuará en coordinación con las fuerzas nacionales “para evitar que se infrinja lo que marca este decreto, porque es muy importante poder cuidarnos todos para evitar la propagación del virus”."La prohibición de circular por el territorio del país, por lo cual no es necesario cerrar ninguna frontera ni puente en la provincia, salvo obviamente aquellos transportes a personas que están exceptuadas, transporte de combustible, de mercaderías, insumos de salud y de medicamentos que obviamente estará muy controlado, y es lo único que circulará", especificó.“Evidentemente el virus va a seguir creciendo en números de contagio” adelantó Bordet y aclaró que el aislamiento obligatorio permitirá “evitar que los contagios sean exponenciales y esto pueda acarrearnos mayores problemas”.También ratificó que “vamos a trabajar comprometidamente como lo venimos haciendo con nuestros equipos de salud y también lo vamos a hacer atendiendo los requerimientos de cada uno de los vecinos a través del 0800-777-8476 que hemos habilitado”.Luego de la reunión en Olivos, Bordet destacó que “desde un principio trabajamos en conjunto con el gobierno nacional adoptando las medidas en consonancia y transmitiéndolas a los municipios”, y remarcó que “es muy importante que tengamos una unidad de mando en medio de la emergencia, que tengamos centralizadas las decisiones y no se tomen medidas unilaterales que perjudican la estrategia del conjunto”.“Son tiempos que nos tienen que encontrar trabajando para superar esta situación que es inédita, donde el enemigo que tenemos es invisible, y tenemos que abordarlo con la máxima responsabilidad que nos concierne a cada uno”, expresó el mandatario.“El mundo ha cambiado en pocas semanas y tenemos que adaptarnos, y para eso hay que tener la máxima responsabilidad. A todas las familias entrerrianas les pido cuidarse, porque si cada familia se cuida nos cuidamos entre todos”, continuó.En ese marco, Bordet resaltó que la medida tendrá “consecuencias económicas tanto en el sector privado como también en las finanzas públicas” donde las previsiones realizadas por la provincia “no se van a cumplir” fruto de la caída de la recaudación.“A partir de mañana vamos a estar trabajando con el gobierno nacional para ir buscando las medidas que puedan atenuar el impacto de muchos sectores sobre la economía formal y de la economía informal, que es igual de grave”, detalló el mandatario y señaló: “esto tenemos que abordarlo con mucha responsabilidad y seriedad”.Por otra parte, el gobernador puso de relieve que Entre Ríos fue la primer provincia en crear el Comité de Organización de la Emergencia en Salud (COES), “mucho antes de que tengamos el primer caso de Coronavirus”.En ese sentido, valoró el equipo de epidemiólogos, profesionales de la salud, enfermeros, enfermaras y agentes sanitarios que están “trabajando mancomunadamente de manera muy coordinada y con mucha seriedad para mitigar todos los efectos que produce esta pandemia”.“Permanentemente estamos recepcionando cada uno de los casos que se presenten como potenciales y cumpliendo a rajatabla el protocolo”, precisó y agradeció “a todos los equipos que están trabajando en la provincia y en cada una de las ciudades porque lo están haciendo con mucho compromiso”.Además, resaltó que a través de la emergencia sanitaria decretada en la provincia se están disponiendo “los recursos necesarios para que no falte ningún insumo en la provincia”, y reiteró el acuerdo con los laboratorios entrerrianos para “la producción y distribución de alcohol en gel. También establecimos compras de materiales de limpieza, jabones y lavandina para tener las normas mínimas de salubridad garantizadas”.“También estamos comprando respiradores con fondos provinciales para garantizar, en caso de emergencias, todas las camas que se necesiten con los respiradores correspondientes”, anunció y recordó que se está habilitando el Hospital de la Baxada en Paraná y que se está “poniendo a punto” el del Bicentenario en Gualeguaychu “para tener toda la capacidad del sistema sanitario al servicio de los entrerrianos”.“Son momentos difíciles pero estamos trabajando articuladamente el gobierno nacional, provincial, municipales con un sólo y único criterio: mitigar los efectos que produce esta pandemia. Confíen los entrerrianos que vamos a estar al lado de cada familia para sobrellevar esta situación”, concluyó.