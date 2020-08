Redacción de Página Política De la

Fue durante la reunión virtual que el mandatario mantuvo junto a sus pares de las demás provincias.Junto a la vicegobernadora Laura Stratta, se analizó el pedido de las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia para aplicar medidas que disminuyan sensiblemente la circulación ante el riesgo de un colapso del sistema sanitario en Paraná y Gualeguaychú, y protejan la salud de la población. Compartieron, además, la preocupación por el avance de la pandemia en todo el país que también se expresa en Entre Ríos.Bordet subrayó que “un dato importante es que si hubiésemos tenido el mismo sistema sanitario pre pandemia, es decir en marzo, hoy ya estaría colapsado. Hoy tendríamos pacientes que no tendrían camas. Esto es importante, porque habla a las claras de la inversión que se hizo en este tiempo y que permitió que en este momento el sistema no esté colapsado”.En la videoconferencia detalló el estado de situación epidemiológica de la provincia. Precisó que Entre Ríos “hay 2695 casos, con 37 fallecidos y el promedio de ocupación de camas de la provincia es del 56,25 por ciento y la cantidad de días de duplicación de casos es de 14”.El mandatario dijo que “son números que nos demuestran que hemos venido creciendo sostenidamente en las últimas semanas, de modo tal que ese crecimiento que hemos tenido hoy llega a una positividad del 44 por ciento”.Indicó que “estamos teniendo problemas puntuales en algunas ciudades, como el caso de Gualeguaychú, que fue declarado en aislamiento preventivo por el presidente, y en la capital de la provincia, donde el 70,66 por ciento del total de las camas UTI está siendo ocupada, con lo cual enciende varias luces de alerta. Necesitamos estabilizar el número de casos y que no nos colapse el sistema sanitario”.El Comité de Organización de la Emergencia en Salud (COES) formalizó una alerta sanitaria “por la situación epidemiológica en la ciudad de Paraná y el gran Paraná por la alta positividad del Covid-19 que está interpelando a escalas preocupantes el sistema de salud en su capacidad operativa de atención sanitaria, a pesar de haber duplicado la capacidad operativa de los hospitales durante los últimos meses”.Desde el municipio de Paraná, en cambio, se descartó como opción el retroceso de fase. De todos modos, el intendente Adán Bahl puso de manifiesto siempre que la decisión no correspondía al municipio.Esta noche, desde el gobierno provincial se hizo saber aque el planteo ante Nación fue consensuado con el Presidente municipal. Se anunció además que cuando la Rosada defina se realizará una conferencia de prensa en conjunto para informar las medidas a adoptar.Durante su exposición el gobernador trasladó al presidente la preocupación manifestada por el Ministerio de Salud que expresa que “de mantenerse la tendencia en el número de contagios reportados, la capacidad operativa para la internación de pacientes Covid-19, moderados o graves, se verá comprometida en el corto plazo”. Por lo que se evalúan “medidas cívicas concomitantes”.Otro de los puntos destacados tiene que ver con la preocupación creciente por el “incremento de pacientes positivos en instituciones geriátricas”, y la necesidad de aislar a agentes de salud, lo que compromete la capacidad operativa del sistema sanitario.En ese contexto, el mandatario provincial hizo saber al presidente y su equipo la decisión del COES de solicitar la implementación de medidas efectivas para disminuir la circulación de personas en la ciudad de Paraná y el área metropolitana a fin de detener la curva de contagios y permitir al sistema de salud se reorganice.De la videoconferencia participaron el presidente Alberto Fernández; el ministro del Interior, Eduardo De Pedro; la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti y gobernadores de otras provincias.