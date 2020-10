Redacción de Página Política De la

Paridad cualitativa

Presencias

El trabajo en Red



Pronunciamiento del PJ El Partido Justicialista de Entre Ríos apoya la Ley de Paridad. Así lo expresó en el siguiente documento dado a conocer este jueves:



"Desde el Partido Justicialista (PJ) distrito Entre Ríos manifestamos nuestro apoyo al proyecto de Ley de Paridad Integral presentado al Poder Ejecutivo este jueves luego de un intenso trabajo del colectivo Red para la Igualdad.



"Como dirigentes y militantes políticos, nos llena de orgullo que en Entre Ríos se haya podido dar un debate responsable y fecundo con una participación muy amplia y plural, y con el inmenso objetivo de avanzar para que se terminen las inequidades de género en los distintos ámbitos de nuestra provincia.



"Nuestro movimiento ha sido pionero en esta lucha desde la conquista de los derechos políticos de las mujeres, con la posibilidad de elegir y ser elegidas, sancionados y promulgados en septiembre de 1947 con la impronta de la compañera Evita. Además, Entre Ríos se destacó por la amplia participación de mujeres en cargos legislativos en 1951, cuando se implementó por primera vez la ley 13.010.



"Celebramos la enorme labor realizada por mujeres entrerrianas procedentes de distintos sectores que desarrollaron un trabajo en red verdaderamente ejemplar en el que estuvieron presentes miradas diversas sobre la política, pero también sobre la economía, la academia, la educación, la cultura, el deporte y los distintos ámbitos de nuestra sociedad.



"Deseamos que en nuestra Legislatura se continúe con esta impronta, con la apertura de un debate democrático y moderno que le dé a Entre Ríos una ley transversal que sea modelo para otras provincias y que las perspectivas de género, de igualdad y de derechos sean una construcción sólida y definitiva en nuestro territorio".

La vicegobernadora Laura Stratta dio a conocer el proyecto de ley de Paridad Integral surgido del trabajo realizado por la Red para la Igualdad, un espacio de construcción colectiva que nuclea a mujeres referentes de distintos partidos políticos y de los sectores sociales, económicos, sindicales, profesionales, académicos y deportivos de toda la provincia. La iniciativa ingresará este viernes a la Cámara de Diputados.Bordet instó a “romper las estructuras burocráticas de muchos años que están anquilosadas y que siempre fueron cosas de hombres", y afirmó que “naturalmente las mujeres han ganado por derecho propio y por prepotencia de trabajo sus lugares, pero no alcanza y es necesario que esto esté garantizado en la legislación vigente”.“Aquí hay muchas legisladoras presentes, cuenten con mi apoyo y la militancia personal y de mi equipo para que este proyecto pueda ser plasmado en una ley", resaltó el mandatario en un encuentro del que participaron en forma presencial y virtual intendentas, concejalas, funcionarias, mujeres dirigentes sociales y legisladoras en el Centro Provincial de Convenciones.La iniciativa tiene por objeto “garantizar el principio de paridad de géneros”, es decir, la representación igualitaria de varones y mujeres en un 50 por ciento para cada género, en la conformación e integración de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Partidos Políticos y organizaciones de la sociedad civil, consejos y colegios profesionales de la provincia, en los términos que lo consagra el artículo Nº 17 de la Constitución de Entre Ríos, hasta ahora nunca reglamentado.“Celebro que podamos estar culminando un proceso que comenzó hace varios meses con la red que conformó para tales efectos, porque quizás uno de los principales problemas en el abordaje en las políticas de género y paridad era la falta de organización para presentar con la fortaleza suficiente y necesaria diversos proyectos. Además porque siempre el concepto de paridad o equidad se circunscribía solamente al ámbito de la política o del gobierno. Así fue que en 2014 envié un proyecto de ley de reforma política donde se planteaba la paridad en la conformación de las listas, pero lógicamente es un proyecto que se envía desde el Poder Ejecutivo, y como tal, tuvo un tratamiento donde se mezclan otras cuestiones que son exógenas e hicieran que el proyecto no prosperara", indicó el mandatario.Reconoció luego que Entre Ríos “es la provincia más atrasada” y dijo “tuvieron que pasar más de 200 años para que haya una mujer vicegobernadora en esta provincia, lo cual es un dato que revela muchos manejos de la política segmentada en Entre Ríos".Luego, sostuvo que, "en lo personal siempre tuve el pleno convencimiento de la necesidad de trabajar en todos los ámbitos en situación de paridad. Entiendo que mejoraremos mucho como sociedad y nuestras instituciones si la paridad está garantizada".Entendió luego que "la paridad, además de aportar calidad institucional, también aporta otra miradas sobre los aspectos que tienen la sociedad, las decisiones cotidianas, el respeto compartido, y el compartir las visiones y diálogo franco. En nuestras sociedades existe una clara connotación y marcada tendencia de agresividad y sesgos que tienen mucho que ver con políticas que durante años se sostuvieron y siempre fueron manejadas por grupos en los que mayoritariamente se bloqueaba la participación de la mujer", advirtió.Por último, Bordet dijo que "esta ley será muy positiva para la provincia y comparto plenamente el entusiasmo que usted han puesto de manifiesto hoy después de culminar un largo proceso que incluyó convocatorias multisectorial y multipartidaria, donde intervinieron todos los partidos políticos, organizaciones sociales. Esto es lo que le da fortaleza a un proyecto de ley”.“No estamos peleando sólo un lugar sino que queremos ir a una paridad cualitativa. Siento que hoy en esta provincia estamos empezando a construir otra historia”, introdujo la Vicegobernadora. Hizo un repaso del trabajo realizado desde julio durante los cuatro encuentros celebrados en el marco de la Red para la Igualdad que dieron forma al proyecto de ley de paridad integral: el primero mutipartidario con legisladoras, concejalas, diputadas nacionales actuales, con mandato cumplido y viceintentendentas; el segundo con mujeres empresarias, sindicalistas, e integrantes de instituciones de la sociedad civil; el tercero con integrantes de concejos deliberantes entrerrianos que recogió las experiencias en la integración paritaria de estos cuerpos instituida por ley en 2007 y el cuarto donde se empezó a pensar de qué manera plasmar lo que dejaron estos debates en una iniciativa de ley cuyo objeto sea revertir las inequidades existentes en todos estos ámbitos de participación.“Debatimos las desigualdades en el marco de la política pero siempre entendimos que el debate no lo teníamos que pensar únicamente como parte de la desigualdades que padecemos las mujeres de la política sino también hacer una convocatoria amplia y multisectorial porque creemos que la paridad debe ser integral”, sostuvo Laura Stratta.Tras reconocer el aporte a la temática realizado por quienes fueron mujeres convencionales constituyentes durante la reforma de la Constitución Provincial en 2008, Laura Stratta agradeció la presencia en el acto de referentes del radicalismo, del socialismo y del peronismo a quienes distinguió por haber dado “ese debate en un contexto distinto al de hoy, muy adverso, muy difícil” y recordó que fue precisamente aquella “la que parió un artículo 17 que también nos plantea una paridad integral, no sólo en el marco de los cargos electivos”, subrayó la Vicegobernadora.Bajo esa perspectiva, hizo notar: “Creo que no estamos peleando sólo un lugar, que esto no es una paridad para ocupar un espacio, una paridad cuantitativa sino que queremos ir a una paridad cualitativa; que nuestra presencia pueda cambiar el rumbo de las agenda públicas, en las toma de decisiones, en las empresas, en los sindicatos, en las organizaciones e instituciones de la comunidad”.Por otro lado, la vicegobernadora puso de relieve el valor de la construcción colectiva contenido en este proyecto y representado por quienes desde diferentes puntos de la provincia participaron a lo largo de cada instancia de la Red y que se hicieron presentes este jueves en la presentación mediante plataforma virtual.Enfatizó también “la mirada de apertura y equidad” por parte del gobernador Gustavo Bordet. “Se hizo cargo de una demanda histórica que venimos llevando adelante la mujeres de mayor protagonismo y de mayor participación, y nos convocó a trabajar en igualdad de condiciones”, afirmó.“Hoy nos toca protagonizar a nosotras este momento histórico, este contexto histórico, pero hubo muchas antes que pelearon, que remaron, que lucharon pero sobre todo queridas compañeras y querido compañero, hay muchas mujeres que vendrán y de eso se trata. Creo que Entre Ríos puede pasar de ser una de las provincias más retrasadas en materia de paridad género a ser una provincia de vanguardia y eso depende de cada uno de nosotras”, completó.En el CPC acompañaron el acto legisladores y legisladoras en funciones y con mandato cumplido; viceintendentas; mujeres dirigentes de los ámbitos sindical, ambiental, deportivo y empresario; periodistas y referentes de la comunidad sorda. Fue importante la presencia de exconvencionales que promovieron en 2008 la sanción del Artículo 17 de la Constitución provincial que consagra la equidad de género. Estuvieron la dirigente radical Griselda De Paoli y la socialista Marcela Haiek.En tanto, a través de su conexión mediante plataforma virtual, estuvieron presentes autoridades provinciales y municipales, integrantes de los poderes Legislativo y Judicial, autoridades de Comunas y Juntas de Gobierno, miembros de los concejos deliberantes municipales y representantes de las múltiples organizaciones que conforman la Red Multipartidaria para la Igualdad y la Red Multisectorial para la Igualdad.Desde su constitución en julio, la Red por la Igualdad conformada por más de 300 mujeres referentes de distintos partidos políticos, y de los sectores económicos, sociales, políticos, profesionales, deportivos y académicos de la provincia, dio lugar al intercambio de miradas y experiencias sobre las inequidades de género existentes en diversos ámbitos de la vida social y política provincial, con el objetivo de avanzar en acciones efectivas que posibiliten corregirlas.Desde este espacio impulsado por la Vicegobernación, se promovieron diálogos y jornadas de formación que contaron con el valioso aporte de dirigentes entrerrianas y de distintos puntos del país; entre ellas, la ministra de las Mujeres de Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, la senadora nacional, Norma Durango, la directora de Igualdad, Economía y Género del Ministerio de Economía de la Nación Mercedes D´Alessandro y la presidenta de la empresa del Estado Nacional, Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) Malena Galmarini.