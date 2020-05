Redacción de Página Política De la

Respaldo de los intendentes

“Hoy en Entre Ríos tenemos en pleno funcionamiento los sectores industrial y productivo, y el 90% de del sector comercial y de servicios. Estamos atentos a las demandas y seguiremos autorizando actividades en forma responsable y articulada con el gobierno nacional y los municipios como los hemos venido haciendo hasta ahora”, afirmó.“Ratificamos el trabajo articulado para enfrentar este difícil escenario económico que estamos transitando. Nuestra prioridad es y seguirá siendo la salud de los entrerrianos. Pero también llevamos adelante políticas de contención social y de obra pública para sostener el empleo”, explicó.“Por eso es tan importante la responsabilidad individual y colectiva. Atendemos a las recomendaciones del equipo del Comité de Emergencia de Salud para seguir cuidándonos. El esfuerzo para llegar a la situación sanitaria actual controlada y preparada ha sido de todos. Debemos valorarlo”, aseveró Bordet.En tanto Stratta comentó que “permanentemente estamos dialogando con los intendentes. Cada definición de los gobiernos nacional y provincial se trabaja en articulación con ellos”.La Liga de Intendentes del PJ manifestó su acompañamiento “a las definiciones del gobernador justamente en torno a la necesidad de que no podemos fijar criterios individuales. Acá es muy importante que podamos fijar criterios comunes que nos ayudan a dar un mensaje claro a la sociedad y a seguir protegiendo a la población. Para nosotros la prioridad es la salud, es también fijar un criterio común para hacer una apertura gradual y controlada de la economía, para eso también siempre hemos escuchado a los intendentes, a las instituciones, a las organizaciones y lo seguimos haciendo. El COES permanentemente está mirando, está escuchando, y en función de los criterios rectores que se fijan, va trabajando en cada uno de los casos particulares”, argumentaron los presidentes municipales.Acompañaron a Bordet desde el centro de convenciones los intendentes Adán Bahl de Paraná, Claudia Monjo de Villaguay, Lucas Larrarte de San Salvador, Alfredo Francolini de Concordia, Martin Oliva de Concepción del Uruguay y Marcelo Jiménez de Ubajay, mientras que el resto de los presidentes municipales lo hizo por videoconferencia.En tanto, la ministra Velázquez, valoró el rol de los intendentes durante la pandemia y subrayó que "tener esta situación epidemiológica actual es producto de un acompañamiento, de un seguimiento en un equilibrio tanto de flexibilización de actividades económicas que se han venido llevado adelante, pero también de un acompañamiento ensamblado y permanente de esta sinergia conjunta que vamos haciendo desde el COES".El intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, celebró el encuentro y afirmó: “La conclusión es que trabajamos en consonancia los municipios con los gobiernos nacional y provincial. Vamos a fortalecer eso, haciéndonos oídos de cada una de las necesidades de nuestros vecinos en los municipios y de la entrerrianía toda2.Insistió en que “vamos a ir por ese mismo camino municipio, provincia y nación para tratar que este momento tan crítico de nuestro país y nuestra provincia afecte lo menos a los entrerrianos”.Por su parte, el intendente de Concordia, Alfredo Francolini, resaltó la importancia del trabajo consolidado entre todos los intendentes respaldando las decisiones del gobierno provincial. “No es casualidad que tengamos poca circulación del virus o no tengamos en estos momentos, así que para nosotros tenemos que seguir apuntando a eso, seguir actuando sobre todos los ingresos de las provincias y aquellos que los tengamos en los municipios justamente para que no tengamos hoy circulación del virus”, precisó el Francolini.Consultado por los pedidos realizados, el intendente, dijo: “Pedidos tenemos, obviamente que todos quisieran tener una liberación total como tenían antes, es más están entusiasmados justamente por ver que en cada una de nuestras ciudades no tenemos casos nuevos y en algunas ni siquiera han tenido y por eso están queriendo avanzar en abrir y son entendibles porque están pasando una situación económica muchos de ellos muy difícil”.“Pero lógicamente acá se requiere un trabajo en conjunto con todos pero el trabajo a consciencia donde seguimos priorizando la salud y ahora apoyando también las actividades económicas”, completó el intendente de Concordia.El intendente de San Salvador, Lucas Larrarte, señaló que tienen “en claro que hay que seguir un orden general en todo esto, apoyamos plenamente las políticas que diseña el gobierno nacional y que son acompañadas por nuestro gobierno provincial y por nosotros desde los municipios haciendo un esfuerzo cotidiano para afrontar cada situación que se nos presenta”.En este sentido, señaló finalmente: “Tenemos muchas dificultades en nuestros territorios como consecuencia de este fenómeno, pero poniendo empeño como debemos hacerlo en estos momentos y apoyándonos siempre en la guía que tenemos en nuestro gobierno provincial y en el equipo de trabajo que acompaña al gobernador y que siempre nos está dando una mano”.