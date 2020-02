Redacción de Página Política De la

No habló de medidas concretas, como tocar la edad jubilatoria o el 82% móvil, pero advirtió que el mantenimiento de esos “derechos” depende de que se corrijan las “inequidades, privilegios y desigualdades” que presenta el sistema previsional entrerriano y que podrían hacer “volar por el aire” a la Caja en diez años.Bordet recordó que la ley de jubilaciones de Entre Ríos tiene 27 años y que fue votada en un contexto distinto al actual. “El debate sobre la sostenibilidad del sistema entrerriano es impostergable. En los últimos 20 años, la población de beneficiarios se ha duplicado, y a fines de este año llegaremos a más de 60 mil”.Advirtió que este año se estará alcanzando una relación de 2,10 activos por cada beneficiario, cuando “la relación ideal es que el sistema tenga 3 aportantes por beneficiario, como era hace 27 años”. Para el Gobernador, esta situación “constituye una severa amenaza a la sustentabilidad del sistema”.Luego formuló una “convocatoria amplia” para debatir esa sustentabilidad que, remarcó, “de ninguna manera significa ajuste”, sino “garantizar los derechos que tienen hoy los jubilados a seguir cobrando el 82% móvil” y también “garantizar derechos para que los activos aportantes puedan jubilarse con el 82% móvil”.“Pero sustentabilidad también significa que si no se corrigen inequidades, privilegios y desigualdades esto no va a ser posible”, advirtió.“Hay que hablarlo con total claridad, dejar de lado prejuicios” para debatir el problema entre todos los actores involucrados. Para lo cual anticipó que convocará a “un espacio multisectorial donde todos se puedan expresar”, y “entre todos encontremos cual es la mejor forma de garantizar la sustentabilidad del sistema de jubilaciones”.“No hablo de ajuste, no hablo de reforma, hablo de garantizar derechos. Hablo de equidad, igualdad, de la posibilidad de que nuestra caja en 10 años no tenga que volar por el aire. Hablo de la responsabilidad que me toca como gobernador y que no voy a esquivar”, cerró.En posteriores declaraciones a la prensa, Bordet insistió en la necesidad de “sacarse muchos prejuicios y tabúes” para dar una discusión que busca evitar que se afecten los derechos de pasivos actuales y futuros. “Al paso que se va, en menos de diez años esto no va a ser posible. No va a ser en mi gestión, pero siempre se viene postergando (el problema) y tengo la obligación de plantearlo, porque si no estaría estafando” a los beneficiarios del sistema.Ante una consulta puntual sobre el aumento de la edad jubilatoria, Bordet contestó: “Eso se evaluará cuando se llame a una mesa de consenso. No puede haber consenso si de antemano se ponen limitantes. Se dará en un consenso lo más amplio posible”.