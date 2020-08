“Contacto periódico”

La foto, que retrata a Bordet y Cáceres en la esquina del hall de entrada del PJ donde dominan los bustos de Evita y Perón carga con un fuerte contenido simbólico, porque ilustra un cambio de estrategia de Bordet ante el partido, que había anticipadotres semanas atrás:El poder simbólico de la foto que muestra a Bordet y Cáceres con barbijo radica también en que la sede partidaria permaneció cerrada durante la cuarentena.Por razones sanitarias no se habilitan aún reuniones. El encuentro sirvió para ordenar cuestiones administrativas pendientes. Bordet firmó una serie de papeles y se anotició sobre la adquisición de equipos informáticos y mejoras edilicias en la sede que no visitaba desde las elecciones del año pasado.El mensaje político apuntó a destacar la importancia de mantener la unidad partidaria a fin de respaldar las gestiones nacional, provincial y municipales en el complejo escenario de la pandemia.Según informó Cáceres, evaluaron con el Gobernador "tener un contacto periódico, a través de las nuevas tecnologías, con los integrantes del Consejo Provincial y con las distintas departamentales y unidades básicas”.Es justamente lo que más se la ha criticado al estilo de conducción política que adoptó Bordet en el particular escenario en que le tocó gobernar durante su primer mandato, con un presidente de la Nación de otro signo político. Ahora, al parecer, se abre una nueva etapa, más apoyada en la estructura partidaria.No hay que olvidar que Bordet enfrenta esta inédita crisis en su último mandato (la Constitución le impide volver a ser gobernador) y a medida que se aproxime 2023, su poder se irá diluyendo en el fragor de las disputas por la sucesión.Tras destacar que "no es un contexto sencillo", Cáceres resaltó que "hay un Estado presente", y que "hay líneas de acción que han desarrollado el presidente, y el gobernador aquí en la provincia para contener la demanda social". Además, hizo hincapié en la estrategia sanitaria que lleva adelante la provincia.El diputado provincial explicó que durante el encuentro realizaron un "balance de la situación política en la provincia, y de la postura del peronismo sobre lo que está sucediendo tanto en el país como en la provincia con esta pandemia".“El gobernador construyó una unidad previa a las elecciones y lo hizo bien. Lo que él quiere ahora es que entre todos trabajemos para que esa unidad no se pierda, y sobre todo en esta adversidad", explicó el diputado provincial y llamó a "tener una mirada sobre nuestros hermanos que le están pasando mal"."Creo que ese es el mandato del peronismo: aún en la divergencia, mantener la unidad para que se pueda gobernar bien”, sintetizó.En ese marco, Cáceres contó que junto a Bordet evaluaron "tener un contacto periódico, a través de las nuevas tecnologías, con los integrantes del Consejo Provincial y con las distintas departamentales y unidades básicas "."Todo esto está orientado a la búsqueda de la unidad del peronismo y del apoyo a los gobiernos de Alberto Fernández y, por supuesto, de Gustavo Bordet, y de cada intendente peronista de la provincia", señaló el legislador provincial.