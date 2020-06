Obras

Tras el encuentro, del que también participó la ministra de Salud, Sonia Velázquez, Bahl señaló que “estuvimos trabajando sobre la situación de la provincia, particularmente del área metropolitana. Hay que ser prudentes y solidarios para no volver atrás; si bien estamos ante un pico importante, no tenemos personas con respiración asistida ni en terapia intensiva”.El presidente comunal sostuvo que “a esta situación la podemos controlar si trabajamos en conjunto y esta solidaridad y prudencia está enmarcada, no solamente en cuidar la salud de todos, sino también en preservar que el sector productivo, comercial e industrial mantenga las puertas abiertas y la gente pueda sentir la seguridad de tener el empleo y trabajar con normalidad”.En ese marco, precisó que “se han implementado desde el área metropolitana varias medidas en conjunto con los intendentes y la Policía de Entre Ríos”. Concretamente, indicó que “se dispusieron controles desde ayer en la ruta 11, a la altura del INTA; en la ruta 12, en el acceso a San Benito y a Jorge Newbery; en la ruta 12, en la zona norte antes del ingreso a la curva para entrar al acceso Norte; en la rotonda de la Virgen, en la ruta 18; y también en el túnel subfluvial. En estos cinco puntos se controla el ingreso a cuatro ciudades que comprenden la metrópoli, donde hay muchas personas que duermen en una ciudad y trabajan en Paraná”. Asimismo, dijo que “estamos reforzando el control de todas las actividades que están habilitadas, que se apliquen los protocolos”.Bahl consideró que “lo más importante es reducir la circulación, por eso hemos dejado atrás la habilitación de las salidas recreativas, deportivas; y el transporte interurbano está suspendido. Es imprescindible mantener el distanciamiento entre las personas, usar los barbijos y mantener la higiene personal. Con todas estas medidas podemos lograr un trabajo conjunto, solidario y prudente para sostener este contagio por conglomerado que es lo que se está dando en estos días en la ciudad”.Por otro lado, comentó que abordaron con el gobernador y la ministra “la necesidad de buscar determinados lugares para alojar a las personas que han dado positivo, pero están con sintomatología leve. A esas personas las estamos alojando en lugares apropiados para que no estén en sus domicilios si es que en ellos hay personas que no han dado positivo o que tienen riesgo por ser mayores o tener alguna enfermedad preexistente”.“En eso se está trabajando, estamos buscando distintos lugares para que queden liberados los hospitales, donde hay media o alta complejidad, para los eventuales enfermos que tengan la necesidad de estar allí; y alojar a las demás personas con síntomas leves en lugares en los que solamente van a estar por 14 días”, apuntó.En otro orden, dijo que en el encuentro dialogaron además “sobre una obra que venimos trabajando desde el año pasado, cuyo proyecto ejecutivo concluyó la municipalidad. Se trata de una obra vial muy importante que consiste en una desviación del tránsito pesado en la zona sur y este, que incluye distintas arterias”.“Es un programa muy amplio que integra 16 kilómetros de calles amplias, con su iluminación. La obra ya tiene proyecto ejecutivo y va a ser planteada para financiamiento en el Fondo Fiduciario Nacional; la próxima semana estaremos iniciando las tratativas. Veremos si la podemos encarar de manera conjunta o en etapas”, finalizó.