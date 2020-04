Redacción de Página Política De la

“Hay una sociedad que nos está mirando, y que nos está reclamando que estemos a la altura de la circunstancias, porque la está pasando muy mal. En ese marco de responsabilidad es que quiero convocar a todos los diputados y a todas las diputadas a seguir trabajando en conjunto, al aporte de ideas, a la discusión y al debate”, instó."Debemos internalizar, socializar y buscar las soluciones que ésta emergencia amerita. No son tiempos de estar buscando divisiones sectoriales, o planteando cuestiones que puedan estar con tintes o sesgos partidarios”, insistió.Lo acompañaron desde el Centro Provincial de Convenciones, el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, quien convocó a videoconferencia para analizar la situación de sanitaria, económica y productiva de la provincia de Entre Ríos; la ministra de Salud, Sonia Velàzquez, y los ministros de Economía, Hugo Ballay, y de Producción y Turismo, Juan José Bahillo.“Un gesto que fue mínimo, que fue simbólico lo hemos dado la semana pasada con la reducción salarial que quizás en términos económicos no tenga ninguna importancia determinante en las finanzas, pero si lo tiene en la confiabilidad y sí lo tiene desde lo individual y lo particular para ganar el respeto desde lo colectivo”, destacó Bordet que agradeció a los legisladores de adherir a la iniciativa.Giano, por su parte, agradeció al gobernador e integrantes del gabinete “por esta oportunidad y extensa reunión de trabajo de trabajo en el marco de esta emergencia sanitaria, económica y social. Cada una de las diputadas y de los diputados acompaña en sus localidades las medidas y el trabajo articulado junto con Nación y Municipios”.“La sociedad nos demanda esta forma de trabajar sin distinción política y mancomunadamente y solidaria en este histórico y sensible momento de crisis sanitaria, económica y social”, señaló Giano al subrayar la actitud de las diputadas y los diputados y ponderó la disposición del gobernador y las autoridades ministeriales para hacer referencia a la situación actual frente a la pandemia y las principales medidas adoptadas para la provincia.Cada legislador recibió un informe pormenorizado de la situación y la organización del sistema sanitario, de la forma en que se trabajó preventivamente y siguiendo las directrices de las autoridades nacionales, en particular por la cartera sanitaria, al igual que las medidas en torno al ámbito productivo y económico a través de las palabras de los ministros Velázquez, Bahillo y Ballay.La ministra de Salud dio detalles del esquema de trabajo que se sigue bajo la rectoría nacional en lo que tiene que ver con medidas epidemiológicas y medidas cívicas que se han instalado en cada localidad, que tienen que ver con medidas de autocuidado, de protección a través del aislamiento. Y aseguró que hay una fuerte articulación para que desde cada nivel del sistema sanitario, tanto en lo público como en lo privado se acompañe este proceso con todo el equipo y recursos disponibles para hacer frente a la pandemia.“Tenemos nominalizada la población, sabemos dónde están, quiénes son los sujetos de derecho, para llegar precozmente a la población con factores de riesgo y a personas mayores que son el grupo más vulnerable y para que estén con la menor posibilidad de contacto con el virus”Por su parte Juan José Bahillo se refirió a las medidas a nivel provincial para dar una respuesta directa a la problemática que se ha dado a partir de la pandemia en consonancia con los demás ministerios y organismos del estado. Se refirió a las líneas de crédito que se han gestionado desde la provincia -que además estarán como instructivos en las páginas oficiales- para ayudar a los sectores afectados por la nueva problemática que se da a escala mundial.El ministro de Economía, Hugo Ballay hizo un extenso detalle de las medidas acordadas por la provincia, y la articulación con autoridades a nivel nacional y también en el Consejo Federal en el que participan todas las provincias.Las medidas dispuestas se han establecido fundamentalmente para aliviar a los sectores productivos, comerciales y de servicios de la economía formal que han sido severamente afectados por la pandemia” sostuvo Ballay y señaló que en este sentido se han decidido beneficios mediante prorrogas de los vencimientos de impuestos o estímulos crediticios para poder sortear la situación.