Me acaban de comunicar que el último test que me hicieron dio negativo, por lo que ya cuento con el alta médica respecto del Covid 19. pic.twitter.com/g8WQNEIVK9 — Gustavo Bordet (@bordet) September 11, 2020

El gabinete quedó aislado Redacción de Página Política 02 Sep, 2020

Ambos lo hicieron saber este viernes a través de las redes sociales. En los dos casos, la enfermedad transitó casi sin provocar síntomas. De todos modos, ambos insistieron en sostener las pautas de cuidado de la población.“Quiero invitarlos una vez más a que nos cuidemos a nosotros mismos y de esa manera a nuestros seres queridos. No olvidemos a nuestros profesionales médicos y los trabajadores de la salud que están dejando todo su esfuerzo para curarnos. La salud es lo primero”, enfatizó el mandatario provincial.“Les quiero contar que me dieron el alta médica, luego de cumplir con todas las recomendaciones sanitarias y el aislamiento correspondiente. También compartir con ustedes que me dio negativo el hisopado de control”, hizo saber Stratta por su parte.“Quiero enviar un profundo agradecimiento a todas y a todos los que en estos días se comunicaron conmigo para hacerme llegar su acompañamiento.Me conmueve cada una de sus expresiones de cariño porque sus mensajes son un bálsamo, una caricia que llega al alma. Les pido que sigamos cuidándonos, y siendo solidarios, para que entre todos y todas podamos superar esta pandemia”, convocó en Facebook.La situación de Stratta y Bordet, como positivos por coronavirus, obligó al aislamiento de funcionarios y colaboradores de ambos. El primer caso en el Gabinete fue el del ministro Hugo Ballay.