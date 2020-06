Redacción de Página Política De la

El contexto de pandemia obligó a una ceremonia de modalidad virtual para evocar la medida adoptada por la gestión de Sergio Montiel y sostenida por las distintas gestiones del peronismo que se sucedieron desde entonces, hasta la normalización de la universidad provincial, en 2012.En su mensaje para recordar el hecho, el gobernador Gustavo Bordet recordó su paso como autoridad de UADER entre 2004 y 2005. Quien era entonces rector normalizador, Mario Mathieu, lo puso a Bordet al frente de la apertura y coordinación de la sede del Rectorado en Concordia.“Quiero saludar y felicitar a toda la comunidad educativa de Uader. Son 20 años y me siento parte porque fui coordinador de la subsede de Concordia cuando no estaba abierta, me tocó abrirla en 2004 y 2005”, recordó Bordet que destacó “la calidad humana de su rector en su momento, Mario Mathieu, de sus profesores, sus alumnos”.“Uader es un orgullo para la provincia de Entre Ríos”, remarcó el mandatario provincial que dio paso, en el video emitido en la transmisión en vivo, a la vicegobernadora Laura Stratta que tuvo un trabajo de articulación intenso con la institución académica, fundamentalmente en el marco de su rol como ministra de Desarrollo Social.“Quiero saludar muy afectuosamente y especialmente a toda la comunidad de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, nuestra universidad entrerriana”. Destacó Stratta que “hay muchos jóvenes que son primera generación de estudiantes y egresados universitarios y esto es un motivo de mucho orgullo”.“Compartí mucho camino con la Uader”, dijo y dejó plasmado su reconocimiento “la educación pública y gratuita y a la Uader como institución que abre puertas y genera oportunidades”.El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, también participó virtualmente del acto conmemorativo. “Un abrazo a toda la comunidad educativa de Uader, especialmente a mi amigo Aníbal Sattler, su rector, con quien hace años venimos transitando sueños juntos, no sólo en el campo de la educación sino para pensar en los enormes desafíos que tiene la Argentina de cara al futuro”.“La provincia de Entre Ríos tiene que estar orgullosa de su Universidad, y del aporte qeu hace al campo de la educación sociales. Es apostar a la democratización de la educación superior no sólo en Paraná, sino en todo el territorio de la provincia”, destacó Trotta.También se sumaron a evocar, entre otros, el titular de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, Jaime Perkcyk; los rectores de una decena de universidades públicas nacionales, además de autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el rector de la UNER, Andrés Sabella. También fueron parte la ministra Marisa Paira y el intendente de Federal, Gerardo Chapino.Del acto en la sede de Rectorado, en Avenida Ramírez, fueron parte el rector Aníbal Sattler, que repasó la historia de la institución y los objetivos de las gestiones a su cargo, desde la normalización a la fecha; y los decanos de las cuatro facultades, María Gracia Benedetti; Luciano Filipuzzi, Jorge Noriega; y Stella Gross.Un testimonio del origen de la Uader estuvo a cargo del rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Héctor Juri. Cuando tomó la palabra para evocar la fecha, recordó a Sergio Montiel “que vino con un expediente enorme” para lograr el trámite de acreditación de la institución. Juri era en ese momento ministro de Educación de la Nación. “A esta Universidad la ví nacer, en el turbulento año 2001 (cuando tramitaba la acreditación de la flamante institución). La Universidad ha cumplido sus objetivos de llegar a la gente y una de las maneras fue sostener la ocupación territorial que tiene la Uader”, destacó.