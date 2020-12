Desde Conscripto Bernardi

Giano, sin anticiparse

La vacante inminente es la que surgirá con la designación del legislador Diego Lara al frente del Tribunal de Cuentas.Dice la Ley de Paridad Integral: “La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en la conformación de los cuerpos colegiados y para la postulación de cargos electivos, a partir de la próxima convocatoria a elecciones. Los organismos que han sido integrados con anterioridad a esta ley permanecerán con esa integración hasta la finalización del plazo de mandato”. Pero no termina ahí: “En la renovación o reemplazos deberán adecuarse a las disposiciones de esta ley”.¿Y qué es lo que dispone la ley? En el artículo 22 dice qué hacer ante las vacantes que surjan mientras tanto. “En el caso de muerte, renuncia, separación, licencia, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a representante de un cuerpo deliberativo o institución colegiada, será sustituído por la/el candidato/a del mismo partido político y del mismo género de acuerdo al orden de lista, con excepción de que uno de los géneros tenga representación minoritaria, en cuyo caso asumirá aquel candidato/a del género que corresponda hasta alcanzar la cuota del cincuenta por ciento (50%) de cada lista y en el cuerpo”.Claramente, la desventaja en número de las mujeres en la Cámara baja provocaría la necesidad de buscar una mujer para relevar a Lara. Si hay que seguir hacia abajo en el listado de nombres surge el de Vanesa Castillo, funcionaria de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, oriunda de Federal, pero empadronada en San Jaime de la Frontera (departamento Federación) donde fue concejal del peronismo. La dirigente es pareja del exministro Ariel De la Rosa.¿Puede una ley posterior afectar la nómina que se dispuso en los comicios de 2019 bajo las reglas que regían entonces? Para esa elección, la Ley 10.072 mandaba, en el artículo 6º a cubrir una vacante “por un candidato del mismo sexo” que siga en el orden establecido en la lista.La decisión la deberá tomar el Tribunal Electoral de Entre Ríos que aún no ha tomado intervención porque faltan varios trámites previos: 1) un decreto nombrando a Diego Lara al frente del Tribunal de Cuentas, puesto para el que ya cuenta con el acuerdo del Senado; 2) una renuncia formal de Lara ante la Cámara; 3) el tratamiento de esa dimisión por parte del cuerpo; 4) y la notificación de la novedad al Tribunal Electoral para que disponga el reemplazo.Quien fuera cuatro veces intendente de su ciudad ve llegar el momento tal como lo previó y lo anunció. La paridad de género se convirtió en ley antes de que se produjera la vacante en Diputados y de este modo se plantean interpretaciones posibles distintas respecto de quien debe ocupar la banca.“Estoy complicado con la ley de paridad. Hay algún parrafito que le estaría dando la posibilidad a Vanesa”, dice Boxler que sabe bien de lo que habla: “El artículo 22 dice que ante una vacante el reemplazo será con un candidato del mismo género salvo que uno de los géneros tenga un número inferior y en ese caso se cubre con el género minoritario”, repasa quien es actualmente funcionario del Ministerio de Planificación.“He averiguado. Nadie te garantiza nada. Todos te dicen que existe la posibilidad de que yo tenga razón, que voy a poder plantear la inconstitucionalidad de la ley pero tengo que verlo. No estoy muy de acuerdo con judicializar la paridad de género que es una hermosa ley”, se adelanta en diálogo con“Con la paridad se retrasó todo lo del concurso de Lara. Hace un año ya que concursó para el cargo del Tribunal de Cuentas pero se demoró todo. Esas ilusiones que uno tiene, pensé que no iba a demorar tanto”, lamenta y deja entrever que el peronismo de su departamento no previó ni hizo lo suficiente para “cuidar” la banca de Federal. “Hace muchos años que el departamento no tiene diputado. ¿Qué hubiese pasado si la banca era para Paraná o para Concordia? ¿Iba a haber este silencio?”, reprocha.El presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, repasó los trámites que deberán darse antes de que formalmente se produzca la vacante y el Tribunal Electoral -del que él es parte- intervenga y resuelva el caso.Sin adelantar opinión, hizo notar que “como sucede en la abogacía, hay una mitad de la biblioteca para cada lado. Va a tener que haber una interpretación del Tribunal o de la Justicia eventualmente”. “Habrá que ver si le corresponde a Boxler que tiene el derecho adquirido con anterioridad a la ley de paridad o si se interpreta que la ley de paridad de género es de orden público y tiene prevalencia sobre este derecho adquirido con anterioridad y por tanto podría aplicarse retroactivamente”, repasó argumentos posibles ante“De todas maneras, es cierto que antes tienen que producirse una serie de actos administrativos. La vacante aún no se ha producido”, resumió Giano.